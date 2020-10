Prymula odmítl rezignovat, Babiš navrhl prezidentovi jeho nástupce

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Roman Prymula (za ANO) odmítl rezignoval na funkci ministra zdravotnictví se zdůvodněním, že žádné opatření pro boj s koronavirovou epidemií neporušil. K odchodu jej dopoledne kvůli aféře odhalené deníkem Blesk vyzval premiér Andrej Babiš s tím, že pokud tak neučiní, odvolá ho. Odpoledne pak Babiš navrhl prezidentovi Prymulova nástupce, Miloš Zeman by se s ním měl sejít v úterý.

K rezignaci na funkci prvního místopředsedu hnutí ANO vyzval premiér i Jaroslava Faltýnka. Faltýnek později odpoledne rezignaci Babišovi předal. Novinářům při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že rezignaci považuje za symbol uznání své chyby.

Prymulu i Faltýnka deník Blesk vyfotografoval, jak byli ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě, navíc při odchodu neměli roušku. Faltýnek už se za záležitost omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. ČTĚTE TAKÉ: Prymula v restauraci a bez roušky. Rezignujte, vyzývají jej politici

Prymula na odpoledním brífinku prohlásil, že inkriminovaná schůzka, které se zúčastnili i šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, se nekonala v restauraci, ale v soukromých prostorách vyšehradské kapituly. Faltýnek přitom dopoledne při své omluvě v parlamentu prohlásil: "Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě." Dodal, že je majitel restaurace nechal v salonku "probrat věci u kafe".

"Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o opatřeních, by je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, jako že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil," řekl Prymula na brífinku.

Uvedl, že ve voze při cestě na schůzku měl roušku. "Na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly," uvedl. Podle Blesku se jednání uskutečnilo v restauraci Rio's na pražském Vyšehradě. Faltýnek navíc ve Sněmovně dnes poznamenal, že zná šéfa dotyčné restaurace zná a domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřeném podniku. Také Prymula ráno týdeníku Respekt řekl, že přišel do salonku restaurace, kam byl pozván, a to za účelem jednání, nikoli stravování. Poznamenal také, že účastníci většinově po dobu schůzky neměli na obličeji roušky, protože konzumovali nápoje, například kávu.

Restauraci Rio's na Vyšehradě provozuje společnost MIDI. "V těchto prostorách na Vyšehradě je v nájmu již řadu let. Majitelem objektu je Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Nájemník má s majitelem objektu uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků," uvedl děkan kapituly Michal Němeček. Doplnil, že restaurace uzavřela provoz pro veřejnost na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření. "Budeme po společnosti MIDI vyžadovat vysvětlení. Teprve na základě jejich vyjádření rozhodneme, jaké další kroky bude třeba učinit," prohlásil Němeček v tiskové zprávě.

"Když jednání skončilo, vracel jsem se prostorem, který je venku. Byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku," uvedl Prymula na odpoledním brífinku. "Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí," dodal ministr.

"Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil. Z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán," zakončil své vystoupení Prymula. Podle článku 74 ústavy člena vlády odvolává prezident, jestliže to navrhne předseda kabinetu.

Od rána se též liší výroky Faltýnka a Prymuly ohledně tématu jednání. Zatímco Faltýnek ve sněmovně uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace. Na brífinku odpoledne Prymula poznamenal, že se řešila také problematika plošného testování v moravskoslezském regionu. To potvrdil i Havrlant s tím, že jednání se uskutečnilo v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Vyšehradské kapituly.

Babiš navrhl Zemanovi odvolání Prymuly i jméno jeho nástupce

Babiš dopoledne na tiskové konferenci prohlásil, že Prymula schůzkou v restauraci zásadně pochybil. Chování ministra v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii uzavřené, je podle Babiše šokující a katastrofální a nedá se omluvit. "Co se stalo, je absolutní katastrofa, je to pro mě absolutní šok," řekl Babiš. Ve chvíli, kdy vláda po lidech žádá nošení roušek dokonce i v autě, omezuje jejich pohyb a zavírá obchody a restaurace, musí jít ministři příkladem, dodal. "Taková chyba se nedá omluvit a mně je úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali, koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno," dodal.

"Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru, my tu všichni bojujeme s plným nasazením, i ministr bojoval. Je to bezpochyby odborník a já mu za práci děkuji, ale toto se nemělo stát," uvedl. Z hlediska důvěry vládě podle něj není jiné řešení než Prymulův konec. "Musíme jít příkladem a nařízení dodržovat. Tady platí - padni, komu padni," řekl.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) premiérovo rozhodnutí uvítal. "Vítám rozhodnutí pana premiéra, bylo to jediné možné a správné řešení. Tento krok nám dává šanci udržet si důvěru veřejnosti při prosazování nezbytných opatření v boji proti epidemii," napsal na twitteru Hamáček, který Prymulu k rezignaci vyzýval už ráno.

Odpoledne Babiš předložil v Lánech prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na Prymulovo odvolání a hlavě státu rovněž navrhl Prymulova nástupce. Zeman by se s ním měl sejít v úterý odpoledne. Premiér doufá, že ve čtvrtek ho bude moci uvést do úřadu. Jméno Prymulova nástupce Babiš sdělit odmítl, má podle něj však obrovské mezinárodní zkušenosti. "Jméno nebudu sdělovat, nebylo by to slušné předtím, než se prezident s tou osobou setká," uvedl Babiš. Prymulova konce lituje, protože je odborníkem na epidemiologii a zasloužil se o to, že Česko zvládlo první vlnu koronavirové epidemie. Případ s fotografiemi poukazujícími na porušování vládních opatření ale přejít nemohl. "Celé je to nešťastné, ale zároveň nepřijatelné, takové chyby se nedají omluvit," řekl. V aktuální situaci podle něj měří všem stejným metrem.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček po schůzce na twitteru uvedl, že prezident postupuje v dohodě s premiérem. Zvolený přístup je podle něj vstřícný a odpovídá situaci. Babiš se neobává toho, že by Zeman ministerskou výměnu protahoval. "Podle ústavy mám právo navrhnout odvolání ministra a prezident to akceptoval," řekl premiér. Prymulovi, který zůstane ve funkci až do jmenování nástupce, navrhl Babiš možnost působit v expertní skupině epidemiologů.

Politologové jsou s prognózami ohledně Prymulova odvolání opatrní. Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze nepovažuje za jednoznačné, že prezident Prymulu odvolá. Očekává spíše průtahy. Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze se domnívá, že k odvolání dojde, ač loňská zkušenost s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) podle něj velí k opatrnosti. Podle Josefa Mlejnka z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy průtahy už začínají tím, že podle premiérova vyjádření bude nový ministr zdravotnictví nejdříve ve čtvrtek.

Faltýnek nechá na hygieně, aby prověřila schůzku s Prymulou

Jaroslav Faltýnek rezignuje kvůli jednání s Prymulou na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Rezignaci předal premiérovi a předsedovi hnutí Andreji Babišovi, který jej o ni dopoledne požádal. Nového statutárního zástupce předsedy hnutí vybere sněm na přelomu ledna a února.

Novinářům při odchodu ze Strakovy akademie Faltýnek řekl, že rezignaci považuje za symbol uznání své chyby. O jeho setrvání v čele klubu ANO mají rozhodnout členové sněmovní frakce. Zeptá se jich, zda má jejich důvěru. Předpokládá, že to s poslanci projedná do dvou týdnů. Zatím vnímá spíše jejich podporu. Svůj krok vysvětlil vyvozením politické odpovědnosti za to, že Prymulu k jednání vyzval.

Faltýnek je od roku 2013 šéfem poslaneckého klubu ANO, o dva roky později se poprvé stal prvním místopředsedou hnutí. Od té doby zastává obě funkce nepřetržitě.

Faltýnek rovněž nechá posoudit své prohřešky na hygieně. V případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení. Při příchodu do Strakovy akademie Faltýnek novinářům řekl, že pochybil, když si po odchodu z jednání nenasadil roušku. Odehrálo se podle něj ale v soukromém prostoru až za restaurací. Uvedl, že vítá rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nechat věc prověřit ve správním řízení.

O kauze Prymula informují média od Londýna po Peking

Prymulův přešlap zaznamenala média po celém světě. Na titulní stránce svého webu má kauzu britský server The Guardian, informuje o ní ruský server Nastojaščeje Vremja, francouzský FR24 News či polský list Viadomosci. Zpráva se dostala i do čínského tisku či na server Al-Džazíra, otiskl ji mimo jiné i turecký Daily Sabah, katarský list The Penninsula či malajsijský Malay Mail.

Ministr zdravotnictví České republiky přijde o práci poté, co navštívil restauraci v Praze, neboť zřejmě porušil nouzová opatření, která sám prosadil ve snaze zvítězit v čím dál zoufalejší bitvě země proti koronaviru, napsal The Guardian. Stejně jako řada dalších médií i The Guardian cituje prohlášení premiéra Andreje Babiše: "Nemůžeme kázat vodu a pít víno."

Francouzský server FR24 News připomíná, že Prymula proslul přísnými veřejnými prohlášeními, během nichž apeloval na obyvatele, aby se zdržovali doma a byli disciplinovaní při dodržování koronavirových pravidel. Jen pak podle něj bude možné zastavit nárůst počtu nakažených, který hrozí zahltit český zdravotní systém. Odhalení jeho návštěvy restaurace vyvolalo řadu obvinění z pokrytectví, dodal FR24 News.

Prymulovo chování v situaci, kdy restaurace jsou uzavřené v souladu s nařízením vlády, je šokující, katastrofální a neomluvitelné, cituje českého premiéra Babiše čínská tisková agentura Nová Čína. Stejně jako řada dalších světových zpravodajských zdrojů připomíná pochmurnou bilanci nakažených v ČR, jejichž počet se v posledních týdnech prudce zvýšil.

Značnou pozornost skandálu kolem českého ministra zdravotnictví věnuje také zpravodajský server Euronews, který v této souvislosti připomněl vlnu kritiky, jež se letos v létě snesla na hlavu premiéra Babiše za to, že odjel na dovolenou na Krétu, zatímco sám vyzýval krajany, aby zemi neopouštěli.

Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o konci Prymulovy krátké politické kariéry, Süddeutsche Zeitung konstatuje, že na vrcholu koronavirové krize ztrácí Česko svého ministra zdravotnictví. Rakouský list Die Presse uvádí, že český premiér chce vyhodit ministra zdravotnictví, ten ale odmítá odejít. Der Standard připomíná, že teprve 21. září Prymula ve funkci vystřídal Adama Vojtěcha a že prezident Zeman chce odcházejícímu ministrovi udělit státní vyznamenání.

Zpráva o Prymulově prohřešku také široce rezonuje ve slovenském tisku, kde se objevily titulky: "Zavřel Česko, sám byl v restauraci", "V noci do restaurace a navíc bez roušky", či "Velký skandál v Česku: Ministra zdravotnictví žádají, aby odstoupil! Podívejte se, co si dovolil během nouzového stavu."