Nejvíce podceňovaný kus nábytku. Jenže, kdo ho má doma, nedá na něj dopustit

13. 6. 2025 – 8:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nostalgie z něj doslova dýchá a není divu, že se právě tento ikonický kousek stal inspirací pro řadu moderních nábytkářských značek. Designéři v něm znovuobjevili nejen tvarovou eleganci, ale i nadčasové pohodlí, které si dnes žádá každý domov. Houpací křeslo už dávno není jen pro babičky. Je to stylový solitér, který dodá interiéru osobitost, útulnost a klid.

Zdědili jste ho po prarodičích, objevili zapomenuté na půdě nebo ukořistili na bleším trhu? Ať už se k vám dostalo jakkoli, právě jste si našli cestu k jednomu z nejpůsobivějších návratů mezi nábytkovými ikonami. Houpací křeslo znovu si získává srdce těch, kteří hledají krásu v tradici i pohodlí. Designéři i milovníci autentických interiérů v něm vidí solitér, který má duši a nikdy neztratil své kouzlo.

Proč houpací křeslo milujeme (a nikdy nepřestali)

Houpání je pohyb, který v nás vzbuzuje klid už od kolébky. Není náhodou, že právě rytmické pohyby používají maminky po celém světě ke zklidnění miminek. Podle psychologů totiž jemné kývání stimuluje nervový systém způsobem, který navozuje pocit bezpečí, zpomaluje tep a snižuje hladinu stresu. Tento mechanismus funguje i v dospělosti – stačí se na chvíli usadit a jemně se zhoupnout. Tělo si tento uklidňující pohyb pamatuje.

Houpací křeslo tak není jen kusem nábytku, ale doslova terapeutickým objektem. V moderním světě zahlceném podněty a neustálým tempem představuje malou kotvu klidu proti fyzickému digitálnímu přetížení. A právě proto si i dnes nachází své pevné místo v interiérech, kde design není jen o kráse, ale i o pocitu.

Z pokladů minulosti až do showroomů současnosti

Stejně jako staré fotografie v sobě nesou vzpomínky, i houpací křeslo má svůj původ v minulosti možná se v něm kdysi houpal i váš praděček, který tomuto kousku vtiskl nádech klidu, poctivého řemesla a životního rytmu, jenž měl čas zastavit se. Každý škrábanec na dřevě, každé vrznutí při zhoupnutí nese příběh, který dělá z obyčejného nábytku tichého svědka rodinných dějin.

model 1, cca 1860, Brooklynské muzeum | zdroj: wikipedia

Začalo to u Michaela Thoneta, který v polovině 19. století přišel s revoluční technologií ohýbání dřeva. Jeho elegantní houpací křesla z ohýbaného buku, dnes známá jako thonetky, se stala symbolem řemeslné dokonalosti a nadčasového designu. Lehké, odolné a krásně tvarované kusy dodnes nacházíme na aukcích, v retro interiérech i designových salonech.

Model RAR 50 | zdroj: DesignWille

Ve 20. století pak štafetu převzali Charles a Ray Eamesovi, kteří houpací křeslo posunuli do světa modernismu. Jejich model RAR z 50. let byl barevný, plastový a ikonicky hravý a přesto ergonomicky dokonalý. Dodnes patří mezi designové stálice a je dostupný pod značkou Vitra. Jejich legendární Lounge Chair s podnožkou pak posunul koncept relaxace do světa luxusu a stal se jedním z nejuznávanějších kousků nábytkové historie.

Ani Československo nezůstalo pozadu. V 60. a 70. letech vznikaly v podnicích jako TON a Jitona kousky, které dnes sbírají milovníci retra. Kovové konstrukce, dřevěné područky a jednoduché linie dnes slaví velký návrat.

Nový kabát pro starou lásku, který nestojí téměř nic

Máte doma houpací křeslo, které už má něco za sebou, ale jeho vyhazov by vám přišel jako zrada? Dobře děláte. S trochou péče a fantazie z něj může být stylová hvězda interiéru, která upoutá pozornost a zároveň si zachová svůj nostalgický šarm.

Začněte promyšlenou renovací. I když už dávno nevypadá jako dříve, pořád v sobě má něco, co stojí za zachování. Pokud je konstrukce pevná, máte vyhráno. Vrzající spoje lze ošetřit včelím voskem nebo jednoduše dotáhnout. Starší modely z ohýbaného dřeva ocení lehké přebroušení a nový nátěr, ideálně v matném nebo sametově tlumeném odstínu, který zvýrazní jejich ladné křivky a dodá moderní punc.

A co čalounění?

Máte dvě možnosti. Buď zvolíte výraznou látku s retro vzorem, například káro, květiny nebo proužky nebo naopak vsadíte na jemnou, elegantní tkaninu: béžové plátno, lněnou směs nebo přírodní samet. Pokud milujete autenticitu, ponechte křeslu patinu a doplňte ho moderním polštářem nebo dekou.

Kam se stylově hodí?

Boho: přidejte pletený přehoz, macramé dekor a pár svíček.

Scandi: nechte dřevo dýchat, volte světlé tóny a čisté linie.

Cottagecore: postavte ho vedle knihovny, květináče a nezapomeňte na šálek čaje.

Minimalismus : hladký rám, šedá látka a dostatek prostoru okolo – v jednoduchosti je kouzlo.

A jakmile získá nový vzhled, stane se vaším zábavným, stylovým společníkem. Dospělí v něm najdou útulné místo pro čtení a děti? Ty se budou houpat, jako by objevily kouzelný kolotoč.