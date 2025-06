Natálie ze Survivoru: Jednou by chtěla děti, teď to ale moc bolí

Jednou by ráda založila rodinu, v tuhle chvíli to ale neplánuje. Má to bolestivý důvod.

Natálie Kotková, která se v letošním ročníku populární reality show Survivor probojovala až do finálové trojice, momentálně zažívá bolestivé, krajně nepříjemné období.

Kdo to nezná a nezažil, se možná ušklíbne, ale všichni, kdo mají v lásce zvířata a domácí mazlíčky, moc dobře vědí, jak moc to umí zabolet: Natálie přišla o milovanou kočičku. Neřekla sice přesně proč, ale rozhodně to bylo předčasně, čtyřnohé kamarádce byly pouhé čtyři roky.

Natálku to bolí tak, že nemá pranic náladu na jakékoliv nahrazování či skutečné potomky: „No Péťa by už několik let chtěl potomka, ale teď co se stalo, tak určitě ne. Ani reálného, ani chlupatého dalšího potomka teď nechceme,“ řekla pro eXtra.cz na akci značky Noa.

Zmiňovaný Péťa, tedy frontman kapely Slza Petr Lexa, už je s Natálií úctyhodných devět let, nejspíš mu tedy nebude vadit si ještě chvíli počkat.

Sama Natálie ostatně připouští, že na rodinu jako takovou rozhodně nezanevřela, a vzhledem k věku už začíná mít nejvyšší čas: „Teď mi bylo 31 a řekla jsem si teď nebo nikdy, protože to pak s tím ženským tělem a systémem může cokoliv udělat, takže někdy určitě jo, chci mít určitě děti, ale teď to neplánujeme,“ uvedla.