ČR a Rakousko spojují názory na konkurenceschopnost, řekl Babiš ve Vídni
10. 2. 2026 – 13:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česko a Rakousko mají shodný názor v otázce konkurenceschopnosti Evropy, dřívější rozhodnutí EU škodí průmyslu, řekl dnes premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po schůzce s rakouským kancléřem Christianem Stockerem.
Oba politici se před novináři shodli v názoru na potírání nelegální migrace. Babiš po jednání se Stockerem navštívil školu českého Školského spolku Komenský.
"Je důležité, že máme stejný názor na konkurenceschopnost Evropy. Nejsem si jistý, zda všichni pochopili, co se děje. Minulá rozhodnutí škodí evropskému průmyslu. Je důležité, aby se něco stalo," uvedl Babiš.
Předseda české vlády poukázal na podle něj vysoké ceny emisních povolenek a tvrdil, že se staly předmětem spekulací. "Vydělávají na tom spekulanti. To se musí změnit pokud chceme, aby evropský průmysl přežil," dodal.
"Nejnaléhavější jsou ceny energií, žádné jiné téma se netýká tolik členských států," doplnil Stocker. Téma posílení evropské konkurenceschopnosti má být hlavním bodem nadcházejícího neformálního summitu EU.
Evropský systém obchodování s emisemi ETS je nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.
Babiš i Stocker se vyslovili proti přísnějšímu postupu vůči těm, kdo v EU páchají trestnou činnost. Podle Babiše soud nemůže rozhodnout, že právo migranta je větší než právo Evropanů na bezpečnost. Stocker doplnil, že je třeba vracet ty migranty, kteří přišli v evropském bloku o ochranu.
Rakouský kancléř poukázal na význam spolupráce Prahy a Vídně například v hospodářské oblasti, ale i na rozvoj vzájemného cestovního ruchu.
"Dobré vztahy umožňují hovořit o tématu, kde nejsme stejného názoru. Téma jaderné energie je v obou zemích viděno jinak. Nepovažujeme atomovou energii za bezpečný zdroj," řekl Stocker.
Babiš v reakci poznamenal, že Česko nemá takové energetické zdroje jako Rakousko a je proto odkázáno na jadernou energii. Připomněl také, že Česko dodávkami do Rakouska pokrývá 13 procent jeho spotřeby elektřiny.
Ve škole spolku Komenský se Babiš zúčastnil kulturní akce, kterou připravily děti. Babiš je vyzval, aby se učily cizí jazyky. Spolek provozuje mateřskou, základní a střední školu, které poskytují vzdělání v němčině i v češtině a od roku 2004 také ve slovenštině.
Stocker a Babiš budou ještě dnes odpoledne jednat v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem v rámci takzvaného Slavkovského formátu.