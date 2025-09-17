Největší letecká záhada Ameriky stále nevyřešena, pachatel vyskočil...
17. 9. 2025 – 15:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na Den díkůvzdání roku 1971 unesl muž v obleku letadlo, získal výkupné 200 tisíc dolarů a vyskočil padákem do noci. Už nikdy ho nikdo nespatřil – a zrodila se největší letecká záhada Ameriky.
Dne 24. listopadu 1971 se odehrál jeden z nejodvážnějších a zároveň nejzáhadnějších zločinů americké historie. Na palubě letu Northwest Orient 305 z Portlandu do Seattlu předal muž v obleku letušce Florence Schaffnerové lístek. Ta jej považovala za telefonní číslo, dokud ji cestující neupozornil: „Mám bombu.“ Když otevřel svůj kufřík, ukázal čtyři válcovité objekty propojené dráty a baterií.
Jeho požadavky byly jasné: 200 000 dolarů v obchodovatelných bankovkách, čtyři padáky a doplnění paliva v Seattlu. Po příletu byli pasažéři propuštěni, zatímco posádka dostala hotovost i padáky. Únosce nařídil pilotům letět nízko a pomalu směrem k Mexiku. Krátce poté posádka zaznamenala pokles tlaku v kabině – někdo spustil zadní schodiště. Muž, známý podle jména na letence jako Dan Cooper (mylně v médiích uveden jako D. B. Cooper), vyskočil do noci a zmizel. Nikdy ho nikdo nenašel. Po něm zůstala jen kravata, kravatová spona a legenda. Nikde se neobjevily ani bankovky z výkupného – s výjimkou 5 800 dolarů nalezených v roce 1980 v rozkladu na břehu řeky Columbia. A tak se zrodil mýtus, který fascinuje dodnes.
Stopy, teorie a „Cooperova kletba“
FBI se do pátrání pustila s nebývalým nasazením. Rutinní pozemní a letecké prohlídky nestačily, a tak si úřad vypůjčil dokonce průzkumný letoun SR-71 Blackbird. Ani ten ale kvůli špatné viditelnosti nepřinesl nové stopy. Vyšetřovatelé však zjistili, že únosce měl překvapivě hluboké znalosti o Boeingu 727 – například věděl o testech se spuštěným zadním schodištěm, které probíhaly už v roce 1964. Svědci si všimli jeho přesnosti, profesionality i toho, že rozebral padák, aby se ujistil, že není sabotovaný.
Teorií o jeho osudu je mnoho. Podle jedné zemřel při seskoku do deště a mrazu nad divokou krajinou Washingtonu. Jiní, například spisovatel Marty Andrade, tvrdí, že dopadl poblíž městečka Battle Ground, kde je spíš zemědělská půda než divočina. Profesorka Karen Humes z University of Idaho se svými studenty vytvořila interaktivní mapu, podle níž Cooper pravděpodobně přistál právě nad farmářskou krajinou, a nikoli v horách. A pak jsou tu teorie, že mohl být Kanaďan inspirovaný franko-belgickým komiksem Les Aventures de Dan Cooper, v němž hrdina testuje letadla a skáče s padákem.
Případ se stal magnetem pro stovky amatérských badatelů i novinářů. Vznikly knihy, podcasty a tematické bary. Geoffrey Gray, autor knihy Skyjack: The Hunt for DB Cooper, mluví dokonce o „Cooperově kletbě“. Podcaster Darren Schaefer, který v roce 2018 spustil pořad The Cooper Vortex, přiznává, že už několikrát slíbil, že s případem skončí, ale vždy se k němu vrátil. „Je to jako nejlepší kniha, co jsem kdy četl, ale chybí jí první a poslední kapitola. Existuje jen prostředek,“ říká.
Někteří badatelé se zaměřují na drobnosti: Andrade například zkoumal kovové částice nalezené na Cooperově kravatě a zjistil, že jde o látky používané v kosmetice. Pat Boland, jedna z mála žen v převážně mužské komunitě, se snaží přesvědčit FBI, aby povolila DNA testy z padáků, které Cooper zanechal. Zatím neuspěla, ale věří, že se to jednou změní.
Hrdina, nebo zločinec?
Otázka, zda je Cooper hrdinou, nebo zločincem, rozděluje veřejnost. Pro některé představuje odvážlivce, který obelstil systém, aniž by kohokoli zranil. Jiní připomínají, že jeho čin inspiroval řadu napodobitelů, kteří při pokusech o podobný únos zahynuli. „Rozhodně to nebyl zločin bez obětí,“ říká Marty Andrade. Pat Boland souhlasí: podle ní se ženy vnímající případ většinou dokážou vcítit do role letušek, které musely být s únoscem v bezprostředním kontaktu. Florence Schaffnerová donesla jeho vzkaz do kokpitu, zatímco Tina Mucklowová s ním seděla po zbytek letu a převzala i výkupné. Sama ale po letech řekla: „Prostě jsem šla dál. Byla to součást naší práce.“
Dnes už je pravděpodobné, že Cooper – tehdy asi čtyřicetiletý silný kuřák a hazardér – není naživu. Přesto záhada přetrvává. „Kdybych měl možnost se vše dozvědět pod podmínkou, že to nesmím nikomu říct, okamžitě bych souhlasil,“ říká Darren Schaefer. Ale právě v tom, že odpověď neznáme, tkví kouzlo celého příběhu. Kdyby byla pravda odhalena, zmizel by důvod pro podcasty, knihy, srazy a diskuze o fixech a padácích.
Kdo je tedy D. B. Cooper? Hrdina, podvodník, bývalý voják, nebo prostě muž, který chtěl zmizet? Možná je to úplně jedno. V tom spočívá síla legendy – Cooper může být kýmkoli, koho si přejete.