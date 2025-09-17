Dnes je středa 17. září 2025., Svátek má Naděžda
17. 9. 2025 – 15:54 | Zprávy | Anna Pecena

Slevové karty jsou největší past na důchodce
senior a slevové karty | zdroj: AI DALL-e
Myslíte, že slevové karty vám ušetří? Ale pravděpodobně vás jenom okrádají – a většina je past pro důchodce s nízkým důchodem! Podívejte se, proč se kvůli nim můžete dostat do zbytečných výdajů, a jak se bránit, než bude pozdě!

Slevová karta: malý investiční podvod

Slevové karty – líbivě vypadající, lákavé, s množstvím “výhod”, které slibují kosmetiku zdarma, potraviny levněji nebo “členství bez závazků”. Ale pozor!

První problém: často zaplatíte registrační poplatek nebo roční paušál. Výsledkem: i když ušetříte dvakrát za rok, stále jste ve ztrátě. Firmy počítají, že důchodci si dané výhody nevyužijí – že “sleva” bude výjimka, ne pravidlem.

Druhý problém: slevy jsou často limitované – jen určité dny, jen na vybrané produkty nebo jen ve vybraných prodejnách, které se nacházejí třeba v druhém konci města. Často se stane, že nutíte jít tam, kam byste normálně nešli – a utratíte víc na dopravě či času.

Třetí problém: skryté podmínky! “Sleva až 50 %” – ale pouze při nákupu nad 1 500 Kč, pouze na výrobky ze zadního regálu, nebo jen když předložíte další kupon.

Jak vás někdo může z těchto karet zblbnout

  • Vzpomínka na pocit výhody – často vám řeknou, že už první nákup “vrátí” registrační cenu. Realita? Sleva je malá, rozdíl nic dramatického, ale slibují velké – manipulují emocemi.

  • Omezený čas na přihlášení, “poslední šance” – typický trik, abyste nekontrolovali smlouvu nebo podrobnosti.

  • “Exkluzivní nabídky jen pro registrované” – ale ty nabídky jsou stejné, jaké mají všichni, jen vám chtějí namluvit, že jste VIP.

Jak se bránit: ušetřete, ale nenechte se připravit

  1. Přečtěte si smlouvu – a hlavně ty “hvězdičky” a drobným písmem napsaná “omezení”.

  2. Vypočítejte si, kolik skutečně utratíte navíc – dopravu, čas, poplatky – a porovnejte to s tím, co ušetříte. Pokud se vám to nevrátí během několika měsíců, kartu neberte.

  3. Zeptejte se: nabízí firma bezplatné zrušení, jestli je kartou možné platit všude, nebo jen tam, kde se jí to hodí.

Slevové karty vypadají jako výhra, ale mnohé jsou pastí navrženou profesionály na chemii klamání. Nechte se varovat – místo těch “úspor” vás mohou připravit o peníze, které byste jinak utratili chytře a potřebně. Důchodce si zaslouží férové nabídky, ne laciné triky.

Nejnovější články