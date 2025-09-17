Japonci si pochutnávali na polévce, kterou v obřím hrnci míchaly dva bagry
17. 9. 2025 – 14:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na festivalu ve východojaponském městě Jamagata si lidé pochutnali na tradiční polévce, kterou v obřím hrnci míchaly dva bagry.
Vešlo se do něj až 30.000 porcí, napsal web The Japan News.
Nedělního festivalu na břehu řeky se účastnili místní i turisté. V nabídce bylo jídlo zvané imoni, což je druh polévky připravovaný z rostliny kolokázie jedlé známé také jako taro, masa, jarní cibulky a rostliny konjaku. Jedná se o sezónní pokrm, který se v Jamagatě podává na podzim.
Kvůli extrémním letním vedrům byla velmi špatná úroda kolokázie a na farmě, kde se tato hlavní ingredience pěstovala speciálně pro festival, jí nebylo dostatek. Organizátoři rostlinu proto museli narychlo shánět z různých míst v prefektuře. Do obrovského hrnce o průměru 6,5 metru bylo nakonec přidáno 3,2 tuny tara, 1,2 tuny hovězího masa a 3500 jarních cibulek, které míchaly dva pásové bagry.
"Taro bylo velmi dobře uvařené a nasáklo všechny chutě z vývaru. Bylo to velmi chutné," řekla návštěvnice z východojaponského Sendai.