Největší kauza dětské pornografie: Přes 300 zadržených, podezřelí jsou i z Česka

MAGAZÍN AKTUALITA - Magazín autor: Kateřina Cinková

Americké federální úřady zadržely 337 lidí ze 12 zemí světa v prozatím největším případu dětského zneužívání a pornografie. K podezřelým vyšetřovatele dovedla bitcoinová stopa.

Na operaci spolupracovaly USA, Velká Británie, Německo a Jižní Korea. V roce 2017 začaly britské úřady vyšetřovat online tržiště "Welcome to video" a loni v březnu jeho činnost zastavily úplně. Stránka obsahovala na 250 tisíc videí s dětským zneužíváním a pornografií se zhruba milionem stažení. Hlavní stránka dokonce upozorňovala "Do not upload adult porn" (Nenahrávejte dospělou pornografii).

Od loňského roku se kriminalistům podařilo najít a zachránit 23 dětí z Velké Británie, USA a Španělska, které ve videích opakovaně figurovaly a byly zneužívány uživateli tržiště. Americké Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) stále prochází videomateriál a snaží se identifikovat další děti, mezi nimiž jsou také kojenci a batolata.

Nejistá sázka na anonymitu

Na darknet "Welcome to video" přivedl vyšetřovatele geofyzik Matthew Folder v roce 2017, který byl v té době stíhán za 137 trestných činů a přestupků, mimo jiné za vydírání, podněcování ke zneužití dítěte nebo za zveřejnění fotografií znásilnění novorozence. Folder byl odsouzen k 25 letům vězení.

Stopy dovedly britské kriminalisty až do Jižní Koreje. Online tržiště provozoval třiadvacetiletý Jong Woo Son, který zde nabízel zpoplatněné VIP účty za poplatek v bitcoinech v částce okolo 350 dolarů. Uživatelé pak mohli videa neomezeně stahovat po dobu šesti měsíců.

Ač se kryptoměny jeví jako anonymní, všechny bitcoinové transakce jsou veřejné v tzv. účetních knihách. Přesuny částek mezi jednotlivými peněženkami jsou tedy zcela transparentní, i když nejsou propojené s identitou majitelů konkrétních účtů, a najít spojitost je tak jen velmi obtížné. "Podařilo se nám analyzovat blockchain a deanonymizovat bitcoinové transakce. Díky tomu jsme identifikovali stovky predátorů z celého světa," uvedl vyšetřovatel Don Ford.

Vyšetřování dále komplikovalo, že tržiště fungovalo přes software Tor, který anonymizuje pohyb uživatelů na internetu. Avšak navzdory všemu se vyšetřovatelům podařilo dohledat přes 300 uživatelů tržiště. Americké úřady zveřejnily seznam zhruba tří desítek jmen. Čtyřiadvacet lidí aktivně tržiště sponzorovalo. Poté, co proti nim bylo vzneseno obvinění, spáchali dva z nich sebevraždu.

Mezi obviněnými jsou i federální agenti nebo Brit Kyle Fox. Proti Foxovi bylo vzneseno hned několik obvinění za zneužití a znásilnění pětiletého chlapce a za sexuální zneužití tříleté holčičky, které také natočil a nahrál na "Welcome to video". Fox se nakonec přiznal a odpykává si 22 let vězení.

Mluvčí Policejního prezidia ČR Lenka Sikorová potvrdila, že čeští policisté s americkými kriminalisty na případu spolupracují od roku 2018 a zadrželi podezřelého muže ze Středočeského kraje.

Další zadržení jsou z USA, Velké Británie, Jižní Koreje, Německa, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kanady, Irska, Španělska, Brazílie a Austrálie.

Další případy dětské pornografie

Z dřívějších závažných případů lze zmínit šedesátiletého Lawrence Jamiesona z americké Pensylvánie, který byl loni odsouzen ke 100 letům vězení. Trest padl za znásilnění nezletilé autistické dívky, tvorbu a následnou distribuci stovky videí a fotografií, na nichž sexuálně zneužíval nezletilé, a za držení sbírky 14,5 milionu videí a fotografií s dětskou pornografií.

V Česku vešly ve známost akce Klára a Ateliér. Při celorepublikové razii v rámci akce Klára v červnu 2013 policie zadržela 27 osob a 32 osob obvinila. Při domovních prohlídkách byly zabaveny desítky počítačů, harddisků, flashdisků a jiných paměťových zařízení. Akce s krycím názvem Ateliér eskalovala v roce 2016. Královehradecký soud odsoudil čtyři obviněné za výrobu dětské pornografie a zneužití stovky dětí.

I to špatné je k něčemu dobré

Darknet je jakýmsi podsvětím internetu. Jde o černý trh na speciálním neveřejném webu, kde se obvykle obchoduje se zbraněmi, drogami, léčivy, zprostředkovává se padělání peněz, kreditních karet či dokladů, obchoduje se s bílým masem, šíří se dětská pornografie. Platby se provádějí v kryptoměnách, převážně bitcoinech, což je další opatřením k zajištění anonymity uživatelů. Díky tomu se také darknetu přezdívá cryptomarket.

Součástí internetu jsou darknety od jeho počátku. Již v 70. letech obchodovali univerzitní studenti prostřednictvím ARPANETu. Drogy jsou i nadále nejobchodovanější artikl darknetu.

Avšak temný trh nebyl vytvořen pro ilegální činnost. Původně šlo jen o to vyhnout se cenzuře a státním regulacím a dostat se k nepřístupnému obsahu internetu. A tak se často na darknetech třeba vyměňují recepty, knihy nebo origami. Někteří prostě mají rádi své soukromí, aniž by jim někdo podsouval online reklamu nebo o nich sbíral informace. Zároveň jde o místo, kde se může vést necenzurovaná diskuze. Proto zde působí spousta umělců či novinářů a osob z represivních režimů.

Například The Great Firewall of China (Velký čínský firewall) je kombinací legislativních kroků a technologie k cenzuře čínského internetu. Blokovaná je tak wikipedie, přístup k zahraničním informacím, problémy mají i VPN (virtuální privátní síť). Cenzuře podléhá nejen vyhledávání informací, ale také jejich sdílení či vyjádření vlastního názoru. V podobných případech je darknet využíván jako prostředí k otevřené diskuzi či k vyhledávání informací, které jsou v konkrétním státě cenzurované.

Rozsáhlá cenzura se týkala také Arabského jara. Aktivisté proto využili darknet ke komunikaci a k šíření informací o jeho průběhu, aniž jim hrozilo nebezpečí ze strany vlády, která se je snažila potlačit.

V Česku na darknetu působí skupina Ztohoven, která stojí za založením Paralelní Polis.