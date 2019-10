Motivační knihy jako (ne)zaručený návod na život?

MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

V poslední době se s nimi doslova roztrhl pytel. Řeč je o motivačních knížkách všech druhů, které přinášejí zaručený návod na plnohodnotně prožitý život plný úspěchů, radosti a štěstí. Vybízí k tomu moderní společnost a její tlaky na výkon a úspěch, ale i stávající podzimní období, během něhož trávíme více času doma a přemítáme nad svým bytím. Inspirativní knížky ale nejsou samospásné, ve skutečnosti jsou jen pomocnou berličkou.

V knihkupectví po nich šilhají lidé toužící po změně, po vyšším sebevědomí a ti, kteří nevědí, jak dál naložit se svým životem. Jejich boom odstartovala před několika lety kniha spisovatelky a televizní producentky Rhondy Byrneové Tajemství, jež vysvětluje, jak konečně dosáhnout svých tužeb a přání. Na příkladu nejen svého životního příběhu, ale i osudu dalších lidí popisuje, že se naše životy odvíjejí od toho, jaké signály vysíláme do vesmíru.

Zjednodušeně řečeno, pokud smýšlíme negativně, přitahujeme si do života negativní věci a události. A funguje to i naopak: myslíme-li pozitivně, dějí se nám dobré věci. O síle myšlenek a slov psali už mnozí před ní, ale jen Byrneová měla skvěle zvládnutý marketing a propagaci.

Jaké motivační knihy dominují trhu?

Postupně se začaly nabalovat další tituly, jako například románově pojatá knížka Jíst, meditovat, milovat o mladé ženě, která z gruntu překopala svůj život a svůj nový přístup k sobě samotné hledala v Itálii (jíst), Indii (meditovat) a na Bali (milovat). Autorka Elizabeth Gilbertová také vycházela z vlastní zkušenosti.

Nyní trhu motivačních knih dominuje například Muž, který prodal svoje ferrari (Robin S. Sharma), Hygge - prostě šťastný způsob života (Meik Wiking) nebo Muž, který chtěl být šťastný (Laurent Gounelle). Zajímavostí je, že ani jeden z uvedených autorů není psychologem. Robin S. Sharma je známý expert na osobní koučink, Meik Wiking je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí a Laurent Gounelle je původem vystudovaný ekonom. Dnes už se stejně jako jeho kolegové věnuje rozvoji osobnosti.

Popularitu těchto inspirativních knih ještě umocnily sociální sítě s fotografiemi šťastných a vyrovnaných lidí. "Mnozí z nás tak mohou mít pocit, že všichni ostatní 'stíhají' a jsou šťastní a jen my se cítíme vyhořelí. Nejen tlak společnosti, ale i tlak na sebe sama postupně vede k pocitu vyčerpání, nedokonalosti. Mnohdy se objeví také negativní myšlenky, úzkosti a ve vážných případech i deprese. A proto lidé sahají po knihách o duševní rovnováze či pozitivním myšlení. Hledají v nich inspiraci, jak být výkonnější, jak efektivněji myslet, jak přistupovat k životu a druhým," vysvětluje psycholožka Sylvie Navarová.

Motivační knihy pomohou jen silným jedincům

Alfou a omegou všech motivačních knížek je pozitivní myšlení, které stejně jako to negativní dokáže v životě mnohé ovlivnit. "Myšlení, chování a emoce jsou úzce propojené. To, jak myslíme, se promítá do našeho chování a pocitů. Necítíme-li se dobře, tak si uvědomujeme, že musíme své chování nebo myšlení změnit," dodává Navarová.

Motivační četba ale dokáže pomoci jen silným jedincům. Autoři knih totiž pracují s tzv. afirmacemi neboli myšlenkovými formulkami, jež posilují sebevědomí, sebepřijetí a rozvoj. Většinou jde o jednoduché věty typu 'mám se rád/a', 'užívám si každý den', 'těším se na každý den' apod. Zároveň je ale zdůrazněno, že je potřeba vysloveným tvrzením věřit, což potvrzuje i psycholožka. "Každý člověk je jiný a potřebuje ke zlepšení duševního stavu něco jiného. Někomu stačí přečíst si výzvu 'mysli pozitivně' - a začne intenzivně s myšlením pracovat, jinému nebude stačit ani 50 knih se zaručenými návody, jak na to," vysvětluje Navarová.

Proto i v souvislosti se změnou myšlení platí ono známé "bez práce nejsou koláče". Důležitá je pevná vůle a vytrvalost. "Každý z nás je jiný a musí si přijít na svůj vlastní návod sám, proto existuje tolik knih. Je fajn se k tvorbě vlastního návodu inspirovat motivační knihou, ale zároveň je vhodné scházet se s přáteli a radovat se z maličkostí," doporučuje psycholožka Sylvie Navarová.