Nejtajnější závod světa za celou historii zvládlo jen 20 lidí
16. 2. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Utajený ultrazávod Barkley Marathons letos odstartoval rekordně brzy už 14. února. Pět okruhů mimo stezky, zákaz GPS, sbírání stránek z ukrytých knih a 60 hodin na všechno dohromady z něj znovu udělaly zkoušku na hraně možností. Ročník 2026 nakonec neměl žádného finišera.
Na mapě to vypadá jako nenápadný kus zeleně v Tennessee. V reálu je to místo, kde se člověku zlomí iluze o tom, co znamená být připravený. Frozen Head State Park je v únoru syrový, vlhký a tichý. Jen občas tu praskne větev, zafuní vítr v korunách a pak se do toho ticha najednou ozve zvuk mušle. O chvíli později se rozsvítí cigareta. A to je všechno. Žádná startovní brána, žádný hukot davu, žádná show. Přesto právě v téhle drobné scéně začíná jeden z nejslavnějších a nejtajemnějších vytrvalostních podniků na světě: Barkley Marathons.
Ročník 2026 přepsal dějiny už samotným datem. Start 14. února v 6:00 východoamerického času byl nejdřívějším v historii závodu, který se píše od roku 1986, a zároveň poprvé padl do února. Obvykle se Barkley rozbíhá až mezi polovinou března a začátkem dubna. Tady ale tradice ustoupila realitě a realita je jednoduchá: když se ředitel závodu Gary Cantrell rozhodne, závod začne. A běžci se přizpůsobí. Stejně jako se přizpůsobí terénu, počasí, vlastní únavě i tomu, že v Barkley nic není úplně jisté, včetně délky a přesné podoby trati.
Jak Barkley funguje a proč v něm selhává i elita
Barkley je ultramaraton jen podle názvu. Formálně jde o zhruba stůmílový podnik, který se skládá z pěti okruhů vedených drsným terénem parku. Skutečná povaha závodu je ale kombinací navigační zkoušky, šachové partie s časem a testu odolnosti, kde se chyby neodpouštějí. Každý rok odstartuje přibližně čtyřicet vybraných účastníků. Aby dokončili, musí pět okruhů zvládnout do 60 hodin. A to včetně veškerého jídla, převlékání, oprav výbavy i každého zavření oka v táboře. Čas nečeká na nikoho a odpočinek je luxus, který se platí okamžitě.
Trať se každý rok mění. Někdy drobně, jindy tak, že z nejistoty bolí žaludek i doma u počítače. Závod se běží mimo značené stezky a GPS navigace je zakázaná. Běžci dostanou před startem mapu a instrukce, které musí nastudovat a přepsat do vlastní podoby. Jakmile padne start, zůstávají odkázaní na vlastní poznámky a orientační schopnosti. Kdo ztratí směr, ztratí čas. Kdo ztratí čas, ztratí šanci. A kdo ztratí hlavu, tomu vezme Barkley všechno.
K tomu připočtěte převýšení. Běžci obvykle mluví o hodnotách přes 60 000 stop kumulovaného stoupání, což samo o sobě zní absurdně. Jenže tady nejde o pěkné horské cestičky. Často jde o prudké výšlapy po sypké hlíně, listí a kamení, sestupy, které trhají stehna a kůži, a úseky, kde se postupuje tak pomalu, že člověk téměř zapomene, jak vypadá běh. Barkley si nebere jen energii. Bere i rytmus, ve kterém se dá myslet.
A pak je tu další prvek, který z Barkley dělá svého druhu loveckou hru. Na trati jsou ukryté knihy a závodník z nich musí vyjmout stránku odpovídající jeho startovnímu číslu. Tím dokazuje, že skutečně prošel správná místa a nevynechal nic, co se vynechat nesmí. Startovní číslo se navíc mění s každým okruhem, takže se mění i stránky, které je potřeba přinést. Ztracená stránka znamená diskvalifikaci. Ne proto, že by to bylo přísné. Proto, že jinak by se Barkley dal obejít. A Barkley se obejít nesmí.
Zní to přehnaně, dokud si neuvědomíte, že přesně to je pointa. Závod je zkonstruovaný tak, aby většina lidí nedokončila. Ne jako trest, ale jako filtr. Dokončení nemá být běžné. Má být výjimečné.
Rekordy, legenda Jasmin Paris a závod, který nejde pořádně ani sledovat
Výsledky Barkley se čtou spíš jako seznam zázraků než jako sportovní statistika. V moderní éře závodu ho dokončilo jen 20 lidí, celkově pak bylo plné absolvování zaznamenáno jen v několika desítkách případů. Někteří běžci se zapsali víckrát, například Brett Maune, Jared Campbell nebo John Kelly. V takové společnosti už nejde jen o fyzičku. Jde o schopnost přemýšlet v únavě, držet směr, opravit si v hlavě rozpadlou mapu a zároveň se nezlomit, když tělo začne vyjednávat o kapitulaci.
Zlomovým rokem byl 2024. Padl rekord v počtu finišerů a zároveň přišel moment, na který čekal celý svět ultraběhu: Jasmin Paris se stala první ženou, která dokončila všech pět okruhů v limitu. Nešlo o symbolické vítězství, ale o brutálně konkrétní výkon na hraně šedesáti hodin. Závěr byl tak těsný, že se z něj stal okamžitě mýtus. A když se mýtus jednou narodí v Barkley, žije dál vlastním životem.
O to výraznější byl kontrast o rok později, kdy závod neměl ani jednoho finišera. Barkley totiž funguje jako živý organismus. Někdy se otevře, někdy se zakousne. Jednou se sejde okno počasí, forma běžců a trocha štěstí v navigaci. Jindy se všechno posune o pár stupňů, o pár hodin, o pár chyb. A najednou se i ti nejlépe připravení vracejí do tábora s prázdnýma rukama.
Paradox Barkley je v tom, že jde o slavný závod, který se zároveň schovává. Není tu livestream, nejsou tu standardní mezičasy, žádný přehledný online systém, který by vám ukázal, kdo je kde. A právě to fanoušky přitahuje. Informace se skládají po kouskách, z náznaků, z krátkých zpráv. Běžecká komunita je v těch dnech přilepená k sociálním sítím, protože právě tam se objevují střípky dění přímo z místa. Keith Dunn, který bývá na trati i v táboře, sdílí průběžné update zprávy a postřehy. Člověk tak nesleduje jen sportovní výkon, ale i příběh, který se vypráví v reálném čase, skoro jako detektivka. Kdo je ještě ve hře. Kdo se ztratil. Kdo to otočil. Kdo se vrátil a někde v dálce mu zazněl signál na rozloučenou.
A právě tady se Barkley odlišuje od většiny sportu. V jiných závodech je drama často produktem kamer, grafiky a komentáře. Tady drama vzniká z nedostatku informací. Z ticha lesa, z nejasných stop, z času, který běží, i když nikdo neví, kde přesně jste.
Na konci každého ročníku zůstane po Barkley víc než jen výsledková listina. Pocit, že existují podniky, které se nepřizpůsobují divákovi ani účastníkovi, a přesto se k nim lidé vracejí. Ne kvůli medaili, penězům nebo slávě, ale kvůli něčemu těžko pojmenovatelnému: možnosti zjistit, co se stane, když už není kam uhnout. Ročník 2026 tohle připomněl hned od startu. Jediný zvuk mušle, jediný plamen cigarety a pak už jen les, mapa v ruce a šedesát hodin, které neudělají výjimku ani pro nejlepší.
Ať už Barkley letos někoho pustí do cíle, nebo ne, jedno je jisté: tenhle závod je pořád stejný v tom nejdůležitějším. Neptá se, kdo jste. Ptá se, co vydržíte. A odpověď si bere přímo z terénu.