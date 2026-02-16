Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
16. 2. 2026 – 10:33 | Zprávy | Anna Pecena

Vyhazujete staré věci z půdy? Můžete tam mít věci i za desítky tisíc, stačí takhle kontrolovat
tajemství na půdězdroj: AI DALL-e
Při generálním úklidu půdy nebo sklepa se může stát, že narazíte na staré haraburdí, které už roky jen zabírá místo. Jenže pozor – nejde o bezcenný odpad! Pokud takovou věc bez rozmyslu vyhodíte nebo odvezete na sběrný dvůr, můžete přijít o tisíce korun. Jak je to možné a co byste rozhodně neměli ignorovat při vyklízení domu nebo pozůstalosti? Zjistili jsme pravdu i statistiky, které vás mohou šokovat.

Starý nábytek či plechová hračka? To není odpad, ale majetek

Mnozí Češi si jen při úklidu vzpomenou na prastaré předměty schované na půdě – od plechových hraček z ČSSR až po starožitnosti po prarodičích. Podle zdrojů může jít o věci, které mají sběratelskou hodnotu a rozhodně nejsou vhodné prostě „vyhodit“. Některé z nich totiž mohou mít hodnotu v řádu tisíců korun, pokud je opravíte, prodáte nebo nabídnete sběratelům.

Problém nastává ve chvíli, kdy takový předmět považujete za odpad. Sběrné dvory a úřady totiž častokrát evidují starožitný majetek jako zvláštní odpad nebo věc s potenciální hodnotou, kterou nelze bez dalšího skartovat či likvidovat. Pokud dojde k „násilnému“ odstranění takové věci – například odvezete bednu starých hraček na likvidaci – hrozí vám pokuta až 10 000 Kč, protože se jedná o porušení předpisů o nakládání s majetkem s historickou hodnotou.

Statisticky přitom podle některých odhadů až 30 % domácností v Česku vlastní ve sklepě či na půdě starožitné předměty, které by mohly mít hodnotu přesahující cenu nové elektroniky – stačí si představit plechové hračky z padesátých let či staré nádobí známých značek. Tyto předměty jsou žádané nejen u sběratelů, ale i na online tržištích, kde se některé kousky prodávají i za více než 5 000 Kč.

Jak neztratit peníze a přitom nezakončit na úřadě

Základem je nespěchat. Když vyklízíte půdu, nejprve všechny staré věci pečlivě prohlédněte. Pokud narazíte na starožitnosti, doporučuje se:

  • nafotit předmět a vyhledat jeho možné hodnocení online,

  • konzultovat s odborníkem či starožitníkem jeho hodnotu,

  • nepokoušet se o auto-likvidaci na sběrném dvoře, pokud může jít o majetek s hodnotou.

Úřady totiž kontrolují odvoz a likvidaci surovin a předmětů s historickou či sběratelskou hodnotou stále přísněji – a sankce, která může dosáhnout desítek tisíc korun, již není výjimkou.

Co si z toho vzít

Zatímco generální úklid může být osvobozující, nechte si na analýzu času. Staré předměty nemusí být pouhým „krámem“, ale hodnotným majetkem, jehož šetrné zhodnocení vám může přinést více než jen ušetřené místo. A hlavně – nespěchejte s likvidací, jinak vás může nepříjemně překvapit pokuta, na kterou nejsou úřady příliš shovívavé

