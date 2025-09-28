Nejméně 38 lidí zemřelo v Indii v tlačenici během předvolební kampaně
28. 9. 2025 – 9:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejméně 38 lidí dnes zemřelo a další desítky skončily v nemocnici po tlačenici v mnohatisícovém davu na setkání s hercem a politikem Vidžajem během jeho předvolební kampaně v jihoindickém státu Tamilnádu.
Napsal to server The Times of India, podle něhož je mezi mrtvými i deset dětí.
Neštěstí se odehrálo ve střední části Tamilnádu, kde se podle zpráv indických médií sešlo na projev Vidžaje výrazně více než 10.000 lidí, které jeho politické uskupení očekávalo. Agentura DPA píše o 30.000 či více účastnících předvolebního shromáždění.
Na záběrech a fotografiích na sociálních sítích je vidět, jak Vidžaj své přívržence oslovuje ze střechy autobusu obklopeného davem, a na dalších, jak zdravotníci nakládají bezvládná těla. Agentura AP píše o zhruba 30 lidech, kteří během akce omdleli, a další skupině, která se snažila dostat blíže k autobusu a přitom spadla, což vedlo k panice a ušlapání řady lidí.
"Moje srdce je roztříštěné," napsal několik hodin po neštěstí Vidžaj na X s tím, že se "svíjí v nesnesitelné a nepopsatelné bolesti". K neštěstí se vyjádřil také indický premiér Naréndra Módí, který na X uvedl, že nešťastný incident je hluboce zarmucující.
Agentura Reuters poznamenává, že Vidžaj je populární herec, který loni založil politickou stranu a tento měsíc odstartoval kampaň před volbami v Tamilnádu, které se uskuteční začátkem příštího roku.