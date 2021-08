Nejlepší věci v životě jsou zadarmo, ty druhé nejlepší jsou ale sakra drahé

Její kreace poskytly ženám svobodu, přirozenost a pohodlí, jaké do té doby nepoznaly, a znamenaly revoluci v oděvním průmyslu. Coco Chanel se narodila před 138 lety a vypracovala se z ničeho. Její životopis by vydal na několik románů, kolaborantské skvrny se však nikdy nezbavila.

Žena narozená 19. srpna 1883 jako Gabrielle Chanel je stále považována za nejvýznamnější módní návrhářku všech dob - a to navzdory kolegům jako Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld nebo Giorgio Armani. Předběhla svou dobu a její život je také důkazem toho, že i chudá venkovská dívka to může dotáhnout daleko a že je možné osvobodit ženu od strnulých konvencí prostřednictvím oblečení.

Po matčině smrti skončila Gabrielle ve dvanácti letech v sirotčinci, později navštěvovala klášterní školu. a ve dvaceti pracovala pro svou tetu jako švadlena v Moulins. Po večerech vystupovala jako zpěvačka ve varieté a její oblíbená píseň se jmenovala Qui qu’a vu Coco. A odtud také pochází její přezdívka.

Ve vyšší společnosti

Ve Vichy se na jednom představení seznámila se synem průmyslníka Étiennem Balsanem, který ji přivedl do svého zámku a vydržoval si ji jako milenku, díky čemuž se jí podařilo proniknout do vyšší společnosti. Pompéznost a extravagance kolem ji inspirovaly nejprve k vytvoření vlastních klobouků a brzy poté prvních modelů šatů zbavených dobové okázalosti.

Tou dobou se také seznámila s Arthurem „Boyem“ Capelem, britským majitelem dolů, který býval u Balsana častým hostem. Stali se z nich milenci a Capel sponzoroval její kloboučnické ateliéry a butiky, které si Coco postupně od roku 1910 otevřela v Paříži a přímořských letoviscích Deauville a Biarritz. Uvolněný styl jejích košilových šatů, sukně ke kolenům, lehké halenky, žerzejové kostýmky, sportovní oblečení a kalhoty pro dámy byly provokativní a brzy si našly mnoho solventních příznivkyň. Později přišly na řadu i její ikonické „malé černé šaty“ a tvídové sako. Sázela na funkčnost a jednoduchost.

Když Boy Capel v roce 1919 zemřel při autonehodě, byla už Chanel známou značkou. Se ztrátou se nikdy nevyrovnala a nikdy se neprovdala, třebaže jejím životem pak prošla řada dalších významných mužů. „Většina žen vybírá noční košili pečlivěji než svého muže,“ říkávala.

Pár kapek Chanelu No. 5

Její módní impérium se stále rozrůstalo. Vytvoření klasického parfému Chanel No. 5 v roce 1921 se ukázalo být doslova zlatým dolem a dodnes patří k nejprodávanějším. O desítky let později jej proslavil výrok Marilyn Monroe, že právě pár kapek tohoto parfému je to jediné, co má na sobě, když jde spát.

V roce 1936 měla firma Chanel na čtyři tisíce zaměstnanců a mezi její zákaznice patřily známé osobnosti a hvězdy jako Greta Garbo nebo Marlene Dietrichová.

Na začátku války v roce 1939 Coco Chanel zavřela až na jeden všechny své salony a její zaměstnanci byli bez práce. Když Němci v roce 1940 obsadili Paříž, navázala Coco vztah s Hansem Güntherem von Dincklagem, diplomatem ve službách nacistů, který budoval ve Francii špionážní síť. A Francouzi jí to po válce spočítali. Jako zrádkyně a kolaborantka odešla do Švýcarska, kde strávila devět let. Koncem 50. let se ale opět vypracovala na vrchol módního světa.

Coco Chanel zemřela v roce 1971 ve věku 87 let ve svém apartmá v hotelu Ritz, kde pracovala až do poslední chvíle. Dnes má společnost nesoucí její jméno mnohamiliardový obrat a pro její módní kreace je třeba sáhnout hluboko do kapsy. Ale jak říkávala Coco: „Ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo. Ty druhé nejlepší jsou velmi, velmi drahé.“