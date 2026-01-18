Nejlepší valentýnská pomsta? Pojmenujte po svém ex švába a nechte ho sežrat
18. 1. 2026 – 13:30 | Magazín | Žanet Ka
Valentýn nemusí být jen o cukrkandlu a romantice. Pro tisíce lidí po celém světě se stalo tradicí poslat na onen svět švába nebo hlodavce se jménem svého ex-partnera. Jak tato kontroverzní, ale nesmírně populární sbírka pomáhá financovat ochranu divoké zvěře?
Svátek zamilovaných nemusí být jen o předražených kyticích a romantických večeřích. Pro ty, kterým po posledním vztahu zbyla v srdci spíše hořkost než láska, připravila zoologická zahrada v texaském San Antoniu originální způsob, jak se s minulostí vypořádat. V rámci populární kampaně můžou po svém bývalém partnerovi pojmenovat švába a sledovat, jak skončí jako svačinka pro některého z obyvatel zoo.
Odplata, která pomáhá přírodě
Akce s příznačným názvem „Cry Me a Cockroach“ letos slaví již svůj sedmý ročník. Princip je jednoduchý a překvapivě levný: za symbolický poplatek pojmenujete krmný hmyz, hlodavce nebo kousek zeleniny jménem osoby, která vám ublížila. O zbytek se postarají hladoví chovanci zoo.
Tato drzá valentýnská tradice má však i svou ušlechtilou stránku. Veškeré vybrané prostředky putují přímo na programy pro ochranu divoké zvěře, vzdělávání a každodenní péči o zvířata. Vaše „sladká pomsta“ tak ve výsledku podpoří dobrou věc.
Kolik stojí symbolický konec vztahu?
Organizátoři pro letošní rok dokonce snížili ceny, aby byla tato neobvyklá terapie dostupná skutečně každému. Podle zoo by vás totiž „malá odplata neměla finančně zruinovat“.
- Šváb nebo zelenina: vyjde vás na 5 dolarů (cca 115 Kč).
- Hlodavec: pro ty, kteří cítí větší křivdu, je k dispozici za 15 dolarů (cca 350 Kč).
Jako bonus získáte digitální valentýnku, kterou můžete sdílet na sociálních sítích, a video přímo ze zoo, které oslavuje svátek z pohledu jejích obyvatel.
Fenomén, který baví celý svět
Podle ředitele zoo Tima Morrowa se z akce stal celosvětový hit. Lidé oceňují kreativitu a možnost, jak se nevinně a s humorem zbavit negativních emocí. Na sociálních sítích se pod příspěvky zoo množí vtipné komentáře- někteří účastníci se ptají, zda mohou pojmenovat švábů více (například i po své bývalé tchyni), nebo zda lze jméno věnovat prostě jen úhlavnímu nepříteli.
Pokud tedy letos neplánujete romantiku při svíčkách, můžete se připojit k tisícům lidí z celého světa a poslat svému ex-partnerovi stylový vzkaz.