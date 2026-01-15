Skandály na zakázku: influenceři pomocí umělé inteligence svlékají celebrity
15. 1. 2026 – 14:48 | Magazín | Žanet Ka
Svět celebrit čelí bizarní hrozbě. AI influenceři zaplavují sítě videi, ve kterých figurují hvězdy v choulostivých situacích. Za těmito „skandály“ stojí snaha vytáhnout z lidí peníze na platformách pro dospělé.
Digitální svět zasáhla nová vlna bizarních deepfakes. Zapomeňte na běžné fotomontáže, od prosince 2025 zaplavují Instagram videa, která působí jako uniklé soukromé nahrávky nejslavnějších mužů planety. Dwayne „The Rock“ Johnson, basketbalista LeBron James nebo kontroverzní streamer iShowSpeed se objevují v záběrech, které vypadají jako „momentky po sexu“. Má to však jeden háček: nic z toho se nestalo.
„Takhle to všechno začalo“: Anatomie podvodu
Podle zjištění investigativní platformy 404 Media mají tato videa téměř identický scénář. Vše začíná nevinně vypadajícím selfie videem, kde se atraktivní žena usmívá vedle známé celebrity. Titulek hlásí: „Takhle to všechno začalo.“ Střih- a následuje záběr na stejnou dvojici v posteli. Rozcuchané vlasy, rozmazaný make-up, zpocená těla a atmosféra „poté“.
Cíl je jasný: vyvolat v uživateli pocit, že narazil na obrovský sexuální skandál. Realita je ale taková, že jak slavní muži, tak ony „osudové ženy“ jsou kompletně vytvořeni umělou inteligencí.
Digitální identita v ohrožení
K aktuální vlně AI skandálů se vyjádřila Sophie Mortimer, ředitelka britské organizace Revenge Porn Helpline, která úzce spolupracuje s technologickými platformami na potírání digitálního násilí:
„To, co vidíme na Instagramu, je nová a velmi nebezpečná hranice. Už nejde jen o statické fotky, ale o narativní videa, která zneužívají lidskou zvědavost a touhu po skandálu. Problém je, že technologie se vyvíjí rychleji než schopnost platforem tyto útoky moderovat. Pokud se celebrity a běžní lidé nezačnou bránit právní cestou, hrozí, že digitální prostor zcela ztratí důvěryhodnost.“
Influenceři, kteří neexistují
Tato videa nejsou jen dílem znuděných vtipálků. Stojí za nimi sofistikovaný byznys. Šíří je totiž takzvaní AI influenceři- realisticky vypadající avataři, kteří mají na Instagramu tisíce sledujících. Tito falešní lidé slouží jako reklamní poutače, které mají uživatele přesměrovat na platformu Fanvue.
Fanvue je přímým konkurentem známého OnlyFans, ovšem s jedním zásadním rozdílem: k obsahu generovanému umělou inteligencí se staví mnohem benevolentněji. Provozovatelé těchto AI modelů tak lákají důvěřivé fanoušky k placenému předplatnému za erotický obsah, který v podstatě vyrábí algoritmus.
Meta mlčí a celebrity trpí
Největším problémem zůstává přístup technologických gigantů. Přestože tato videa poškozují pověst slavných osobností (mezi oběťmi se objevil dokonce i venezuelský prezident Nicolás Maduro), společnost Meta, pod kterou Instagram spadá, je zatím toleruje. Videa nejsou označena jako „vytvořeno AI“, což je v přímém rozporu s etickými standardy, o kterých se v souvislosti s umělou inteligencí neustále mluví.
Investigativci z 404 Media požádali Metu o vyjádření, ale odpovědi se zatím nedočkali. Instagram se tak stává jakýmsi testovacím polem pro agresivní erotický marketing, kde hranice mezi realitou a digitální lží prakticky neexistuje.
Nová hrozba pro skutečné modelky
Tento fenomén nepoškozuje jen celebrity. Vzniká zcela nový, vysoce lukrativní trh s AI erotikou, který představuje nekalou konkurenci pro skutečné tvůrce obsahu. Skutečné modelky, které se odmítají podílet na falešných kampaních s tvářemi celebrit, přicházejí o zisky. Co je ještě horší, objevují se případy, kdy AI piráti „ukradnou“ obličej reálné OnlyFans modelky a vytvoří z něj digitální klon pro své vlastní účely.
Jak poznat podvod?
I když jsou AI videa stále přesvědčivější, pozornému oku zatím neuniknou drobné chyby v texturách pleti, nepřirozené pohyby v pozadí nebo příliš dokonalá, až plastová estetika. Přesto je varování jasné: pokud na sociálních sítích narazíte na „šokující odhalení“ ze soukromí celebrit, s největší pravděpodobností se vás právě snaží ulovit algoritmus do placené pasti.