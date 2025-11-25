Nejkrásnější na světě a přeci sama: Česká vítězka Miss Earth přiznala krach vztahu
25. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jiří Rilke
Krach vztahu po vítězství v soutěži krásy nevidíme poprvé. A nejspíš ani naposled.
Ambiciózním svůdníkům se musely rozsvítit oči: Jedenadvacetiletá kráska Natálie Puškinová (nenechte se zmást příjmením, jde o rozenou Češku), která si z nedávné soutěže krásy Miss Earth odnesla vítěznou korunku, se rozešla s přítelem.
Vztah se rozpadl po dvou letech a Natálie vysvětluje, že k rozchodu došlo ještě před zmiňovaným finále Miss Earth.
„Nestalo se mezi námi nic zlého, rozešli jsme se jako přátelé,“ uvedla pro Super.cz.
Rozchody královen krásy jsou tak časté, že už jsme si zvykli je hovorově nazývat "missí nemocí". Soupis modelek, kterým podobným způsobem selhal vztah, totiž není úplně krátký. Můžeme vzpomenout třeba Lindu Góreckou, Andreu Bezděkovou, Justýnu Zedníkovou, Renatu Langmannovou a další.
Natálie je nicméně přesvědčena, že její účinkování v soutěži krásy na vztahovém vývoji nic nezměnilo a o missí nemoc se tedy nejedná.,
„Nenazvala bych to missí nemocí. Každý z nás směřoval trošku jinam. Mám ho pořád velmi ráda, přejeme si jen to nejlepší do budoucna, ale naše cesty se bohužel rozpojily,“ vysvětlovala.
Rozchod prý neprovázela ani žádná zbytečná divočina: „Byli jsme spolu dva roky. Jsem za ten vztah moc ráda. Neudělali jsme si nic špatného, nikdo nikoho nepodvedl,“ prozradila.
Zároveň ani nevypadá, že by si nad bývalým přítelem plánovala trhat vlasy: „Budu se nyní soustředit hlavně na práci a povinnosti související s Miss Earth. Možná ten rozchod tak osud chtěl,“ poznamenala nevzrušeně.