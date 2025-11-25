Tohle musíte vidět: V Miami parkují auta na dně oceánu. A brzy z nich vyrostou korály
25. 11. 2025 – 13:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod hladinou u Miami Beach vzniká unikátní spojení umění a přírody. Betonová dopravní zácpa, tvořená dvaadvaceti vozy v životní velikosti, se během několika let promění v živý korálový útes. Ambiciózní projekt Reefline chce obnovit zaniklý ekosystém, podpořit ekoturistiku a ukázat, jak mohou lidé kreativně napravovat škody způsobené oceánu.
Jižní Florida dostala neobvyklý přírůstek do své krajiny – nová auta, která se však nepromítnou do silničního provozu, protože skončila pod hladinou oceánu. Nedaleko South Beach totiž proběhla první fáze ambiciózního projektu Reefline, který kombinuje umění, vědu a ekologickou obnovu. Týmy techniků během několika dní na konci minulého měsíce spustily na mořské dno 22 automobilů v životní velikosti. Nejde o vraky, ale o pečlivě vyrobené sochy z mořského betonu, které mají sloužit jako základ nového korálového ekosystému.
Reefline má být po dokončení sedm mil dlouhým umělým útesem v plavecké vzdálenosti od pobřeží, vytvořeným sérií uměleckých instalací. Každá část projektu má zároveň naplnit jinou funkci – lákat mořské organismy, chránit pobřeží před erozí, vzdělávat a inspirovat. Auta mají díky svému tvaru ideální členitost, takže poskytují korálům vhodné podmínky k uchycení. Slouží doslova jako květináče nového života.
K budování útesu přispívá i laboratoř Coral Morphologic, kde Colin Foord pěstuje více než dva tisíce mladých gorgoniových korálů. Jejich chov kombinuje prvky vědy i péče připomínající zahradničení. V obrovských nádržích se slanou vodou pomáhají udržovat správné podmínky šneci a poustevníčci, aby se korály mohly přirozeně rozvíjet. Některé druhy, jako mořské vějíře či bičíkovci, mohou později dorůst až do dvoumetrové výšky a vytvořit pestrý, živoucí porost.
Foord věří, že šance na úspěch jsou vysoké, protože korály použité v projektu pocházejí z jedinců, kteří přežili dramatickou epizodu bělení v roce 2023. Tehdy extrémní mořská vedra způsobila rozsáhlý úhyn floridských útesů. Právě tyto odolné organismy mají vytvořit základ budoucího ekosystému, který bude schopný lépe čelit nemocem i oteplování vody.
Už během prvních týdnů po instalaci soch do vody potápěči hlásili návrat mořského života. Kolem betonové dopravní zácpy se začala shromažďovat hejna gruntů, mojar, spoušťovců nebo francouzských skalár, což naznačuje, že nové struktury rychle přijaly funkci úkrytu a loveckého teritoria. Reefline má zároveň i symbolický rozměr – vrací Miami Beach část přírodního bohatství, o které přišlo v sedmdesátých letech. Původní útes, kdysi běžný u tohoto pobřeží, zmizel kvůli dlouhodobému navážení písku na pláže. Nový umělý útes tak zároveň napravuje dávné zásahy člověka, které poškodily původní ekosystém.
Umění, věda a mořská obnova ruku v ruce
Za celou vizí stojí Ximena Caminos, kulturní tvůrkyně známá projekty, jež proměňují veřejný prostor pomocí umění. Ve spolupráci s architektem Shohei Shigematsuem a umělcem Leandrem Erlichem vytvořila koncept, který spojuje estetiku a ekologii způsobem, jenž nemá v regionu obdoby. Podle Caminos je cílem nejen vytvořit turistickou atrakci, ale také nabídnout nový úhel pohledu na mořské ekosystémy a jejich hodnotu.
První fáze projektu je financována z městského dluhopisu ve výši pěti milionů dolarů a organizátoři usilují o získání dalších desítek milionů, které umožní realizaci až jedenácti plánovaných etap. Každá z nich má přinést unikátní umělecké dílo. Už nyní se připravují monumenty jako srdce modré velryby Heart of Okeanos od Petroca Sestiho nebo rozsáhlé souhvězdí 57 obřích hvězdic v rámci instalace Miami Reef Star od Carlose Betancourta a Alberta Latorreho.
Projekt má také výrazný socioekonomický dopad. Starosta Miami Beach Steven Meiner očekává, že podpoří místní ekonomiku prostřednictvím ekoturistických aktivit. Šnorchlování, potápění, kajakářské a paddleboardové výpravy se mají stát novým magnetem pro návštěvníky. Instalace se nachází pouze v přibližné hloubce šesti metrů a 240 metrů od břehu, takže je snadno přístupná široké veřejnosti.
Reefline má být také platformou pro vzdělávání. Nezisková organizace stojící za projektem nabízí dobrovolnické programy, během nichž si lidé mohou sami vyzkoušet sázení korálů pod vedením vědců. Součástí je i plovoucí mořské vzdělávací centrum, které každý měsíc seznamuje účastníky s péčí o oceán. Do budoucna má vzniknout i stálé pobřežní centrum věnované výzkumu a osvětě.
Caminos otevřeně přiznává, že instalace nedokáže sama o sobě vyřešit globální problémy, jako je změna klimatu nebo stoupající hladiny moří. Má však být impulzem k dialogu o lidské odpovědnosti a ukázkou toho, jak lze kreativními, společnými a interdisciplinárními řešeními čelit výzvám, které lidstvo samo způsobilo. Podvodní umělecké dílo zarostlé korály se má stát symbolem naděje, spolupráce a lidské vynalézavosti.
Pokud vše půjde podle plánu, za několik let zmizí betonová dopravní zácpa pod vrstvami korálů a stane se základem nového ekosystému. Auta, původně umělecký objekt, se promění ve skutečný domov pro tisíce mořských organismů. Právě tato proměna – z betonu na živý útes – je podstatou Reefline, projektu, který vrací oceánu život a lidem nabízí pohled na to, co může vzniknout, když se věda a umění spojí ve službě přírody.