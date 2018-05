Nejbohatší země EU je plná narkomanů. Drogu mohou užívat ve speciálních centrech

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Zatímco ve většině zemí si narkomani aplikují drogu někde potají, v nejbohatším státě Evropské unie k tomu mohou využít speciální drogové centrum. Lucemburští narkomané v něm vyfasují sterilní stříkačky a další potřebný materiál a v klidu si zalezou do místnosti určené k aplikaci. To vše pod dozorem lékařů a hlavně legálně.

Daleko od nablýskaných bankovních domů na vyvýšené plošině Kirchberg a od luxusních butiků v centru města nabízí drogové centrum Abrigado za lucemburským nádražím jinou tvář velkovévodství, nejvíce prosperující země Evropské unie. "Tady v Lucembursku máme 2000 lidí závislých na tvrdých drogách. Na zemi, kde je 600 tisíc obyvatel, to je příliš," říká ředitel Abrigada Patrick Klein.

Drogové centrum o 1200 metrech čtverečních bylo otevřeno v roce 2005 v bývalé portugalské čtvrti lucemburského metropole. Zahrnuje prostory, kde se drogy užívají, denní stacionář s lékařskou službou a noční přístřeší se 42 lůžky. V letech 2011 až 2016 využilo střediska více než 57 tisíc osob.

"Funguje to dobře, máme vždy čistý materiál. Možnost nákazy je minimalizována," vysvětluje čtyřiapadesátiletý Patrick Steffen, který je pravidelným klientem Abrigada.

Výměna injekčních stříkaček - použitých za sterilizované, s cílem zajistit lepší hygienu - v roce 2016 vzrostla o 25 procent. Užívání drog injekční cestou je v Lucembursku třetím hlavním způsobem přenosu AIDS. Ministryně zdravotnictví Lydia Mutschová tvrdí, že téměř 50 procent závislých užívá drogy pomocí inhalace, která je považována za méně rizikovou.

Feťáci z Východního bloku i imigranti

Ředitel Abrigada si ale stěžuje, že centrum praská ve švech. Pranýřuje i "sociální turistiku" v Abrigadu, kde roste počet uživatelů drog pocházejících ze zemí bývalého sovětského bloku. Ti podle něj tvoří 20 procent klientely. "Je tady hodně nových lidí od doby, co se otevřely hranice. Přicházejí také imigranti, ale i ti, kteří prchají před Islámským státem," říká narkoman Steffen.

"Naším cílem je dosáhnout v našem středisku nulové úmrtnosti narkomanů," zdůrazňuje ředitel Klein. To se zatím daří zvláště díky každodenní přítomnosti ošetřovatele a návštěvám lékaře, které se konají třikrát týdně. Podle zprávy centra se v roce 2016 objevilo 69 případů předávkování, které však neskončily úmrtím.

"Každé dva měsíce se setkáváme se skupinou tvořenou zejména policií, prokuraturou, celníky a zástupci ministerstva zdravotnictví. Musíme jim skládat účty z toho, co tady děláme," uvádí Klein.

Stovka center pro konzumaci drog

V Evropě je téměř stovka center pro konzumaci drog s co nejmenším rizikem. Švýcarsko šlo příkladem a otevřelo první takové středisko v roce 1986 v Bernu. Dnes jich má třiadvacet. V 90. letech následovaly Německo, Španělsko a Nizozemsko. Nizozemsko má takových center 37, což je v unii rekord. V Belgii se středisko pro narkomany brzy otevře v Lutychu. Portugalsko, kde přestalo být užívání drog trestným činem v roce 2001, chce zřídit dvě stabilní centra a jedno mobilní do konce roku.

"Máme tady dohodu s policajty," říká šestačtyřicetiletý narkoman Jean-Charles. "Můžeme tu drogy užívat bez rizika, že nás přistihnou nebo nám dokonce zabaví dávku."

Abrigado funguje s ročním rozpočtem 2,7 milionu eur (69 milionů Kč) a financováno je lucemburským ministerstvem zdravotnictví a metropolí. Stát kromě toho vyčlenil dva miliony eur (přes 51 milionů Kč) na druhé centrum pro narkomany, které se má otevřít koncem roku ve městě Esch-sur-Alzette. Bude ho spravovat nadace na pomoc mladým a narkomanům Jugend an drogenhëllef.

Vytváření takových struktur je ale složité, je to dlouhodobý proces, říká ministryně Mutschová. Ta je ale pyšná na to, co se už lucemburskému velkovévodství podařilo.