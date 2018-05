Zastánci potratů v Irsku vyhráli. V referendu získali dvě třetiny hlasů

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Odpůrci potratů v katolickém Irsku dnes přiznali, že páteční referendum prohráli. Podle předběžných odhadů i průběžných výsledků se pro konec zákazu interrupcí vyslovily dvě třetiny hlasujících.

Irsko je jednou z mála evropských zemí, která zakazuje potraty takřka ve všech případech s výjimkou přímého ohrožení života matky. Podle průzkumů mezi hlasujícími voliči se v pátek nejméně 68 procent lidí rozhodlo podpořit výraznou liberalizaci pravidel pro interrupce.

Šéf komunikace skupiny "Save the 8th" pojmenované podle osmého dodatku irské ústavy zakazujícího potraty dnes podle agentury Reuters přiznal, že přesvědčivě zvítězil tábor zastánců povolení interrupcí. "Nevidím žádnou možnost, že by zákon (povolující potraty) nebyl přijat," řekl John McGuirk s odkazem na změnu zákona, kterou by mělo Irsko na základě referenda potraty povolit. Jeho organizace byla v kampani před plebiscitem nejviditelnějším odpůrcem umělého přerušení těhotenství.

Potraty jsou nyní v zemi povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Na základě odhadovaného výsledku referenda hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne, v případech vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.

Čtvrté "historické" hlasování

Pro změnu současného zákonu bylo 68 procent, uvádějí první odhady zveřejněné po uzavření volebních místností, o nichž informoval webu listu The Irish Times.

Průzkum provedla u vzorku 4000 voličů vycházejících z 160 volebních stanic ve všech okrscích agentura IPSO/MRBI. Ta by měla v příštích hodinách vydat ještě upřesňující odhad. Sčítání odevzdaných hlasů má podle agentury Reuters začít v sobotu v 10:00 SELČ.

Volební účast byla podle odhadů zřejmě přes 60 procent.