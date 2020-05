Nedokonalé panenky s postižením vrací dětem úsměv. Vypadají jako ony

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Panenky pro děti jsou vyrobeny tak, aby vypadaly dokonale a bezchybně. Bohužel ne všechny děti "dokonale" vypadají a svým vzhledem a odlišností se trápí. Díky Amy Jandrisevitsové už nemusí - vyrábí panenky, které vypadají přesně jako jejich malí, tělesně postižení majitelé. Nic pro ni není nemožné.

Panenka znamená pro děti často mnohem víc, než si myslíme. Jenže jak se naplno ztotožnit s krásnou dlouhovlasou a dlouhonohou pannou, když sami nikdy kvůli popáleninám vlasy mít nebudete? Amy Jandrisevitsové z amerického Wisconsinu je bývalá sociální pracovnice u onkologicky nemocných dětí, která zároveň vždy byla velkou milovnicí a sběratelkou panenek.

"Výroba panenek spojuje mou lásku k panenkám a vášeň pro sociální práci. Vždy mě mrzel nedostatek rozmanitosti panenek. A jak mě moje máma učila – pokud se ti něco nelíbí, něco s tím udělej," říká Jandrisevitsová. A taky že udělala.

Začalo to jednou panenkou pro holčičku, které chyběla končetina a moc si přála mít panenku, která by vypadala jako ona. Protože takových dětiček bylo víc, spustila Jandrisevitsová před rokem projekt A Doll Like Me.

Nyní vyrábí panenky s albinismem, chybějícími a deformovanými končetinami, po popáleninách, s protézami, mateřskými znaménky, pigmentovými skvrnami, vadami zraku, ale třeba i panenky po operacích, které nosí jizvy skryté stejně jako jejich majitelé. A ti jsou nadšeni, protože se jim splnil sen.