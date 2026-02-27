Nechutná senzace. Dagmar Patrasová „pohřbena zaživa“? Co se opravdu stalo
27. 2. 2026 – 8:48 | Zprávy | Anna Pecena
Legendární herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová se ocitla uprostřed další internetové bouře poté, co se na jedné cizojazyčné stránce objevila šokující zpráva, že zemřela. Podle ní byla údajně „pohřbena zaživa“ — což samozřejmě není pravda. Patrasová se proti falešné zprávě razantně ohradila a fanouškům v rozhovoru poděkovala za podporu a upozornila, aby nevěřili všemu, co se na sítích šíří...
Co se stalo? Falešná zpráva vyvolala paniku
V denních hodinách se na jedné slovenské platformě objevil titulek informující, že Dagmar Patrasová už nežije a že fanoušci „pláčou nad ztrátou české legendy“. Tahle zpráva se během krátké chvíle virálně rozšířila na sociálních sítích. Samotná herečka však vysvětlila, že je zdravá a v pořádku – momentálně se sice potýká s chřipkou, ale rozhodně není mrtvá.
V rozhovoru pro Extra.cz Patrasová uvedla, že ji falešné spekulace „šokovaly“ a připomněly jí, jak snadno se může internet stát nástrojem dezinformací. „Docela mě to šokovalo, na těch sociálních sítích se člověk může dočkat čehokoliv,“ řekla herečka, čímž jasně odmítla jakékoli nepravdivé spekulace o své smrti.
Symptomy virálních dezinformací jsou přitom stále častější: podle některých mediálních analýz až 60 % virálních zpráv o celebritách obsahuje minimálně jednu výraznou nepřesnost nebo lží, které pak sledující sdílí dál bez ověření.
Fanoušci se bouří, herečka děkuje za podporu
Reakce fanoušků na sociálních sítích byly okamžité. Desítky komentářů odsoudily falešné zprávy jako „totálně nepřijatelné“ a vyjádřily podporu herečce. Jeden z komentujících dokonce napsal: „Tohle je už moc. Dáda a její rodina si prochází těžkými časy, nechtějí další rány.“
Patrasová poté poslala jasný vzkaz všem svým fanouškům: „Fanouškům velice moc děkuji, nevěřte všemu, co se píše.“ Tato věta jasně shrnuje, jak snadno může neověřená informace zaskočit i ty nejvěrnější příznivce.
Internet jako zbraň: Když lež oběhne republiku rychleji než pravda
Celá kauza znovu otevřela otázku, jak snadno může neověřená informace poškodit konkrétního člověka. Podle dat Českého statistického úřadu používá sociální sítě více než 5,5 milionu Čechů a právě zde se podobné falešné zprávy šíří nejrychleji. Mediální experti dlouhodobě upozorňují, že hoaxy o úmrtí známých osobností patří mezi nejčastější typy dezinformací – jen v posledních letech se podobná fáma objevila u několika českých celebrit.
Navzdory bouři kolem falešných zpráv se ukazuje, že podpora veřejnosti je stále silná – a mnoho fanoušků je připraveno stáhnout rychlé senzace a raději podpořit svou oblíbenou herečku v reálném boji s osobními tragédiemi.
Pokud budou další oficiální informace o zdraví nebo aktivitách Dagmar Patrasové, budou pravděpodobně i nadále šířeny oficiálními zdroji a potvrzeny její vlastními vyjádřeními.