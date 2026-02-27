Ukrajina, Rusko a USA budou znovu jednat zřejmě začátkem března, řekl Zelenskyj
27. 2. 2026 – 8:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Další kolo třístranných jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině se pravděpodobně uskuteční začátkem března v Abú Zabí.
Ve svém pravidelném večerním proslovu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Dnes se v Ženevě sešli zástupci Ukrajiny a Spojených států a jednali spolu o poválečné rekonstrukci Ukrajiny, proti níž Rusko vede válku už čtyři roky. Dnešní jednání podle Zelenského přinesla posun ohledně připravenosti na další schůzku v třístranném formátu. "S největší pravděpodobností bude další kolo v Emirátech, v Abú Zabí. Očekáváme, že schůzka v tomto formátu bude začátkem března," řekl ukrajinský prezident.
Zelenskyj si od březnového jednání slibuje, že otevře cestu k mírovým rozhovorům na nejvyšší úrovni. Zelenskyj dlouhodobě navrhuje přímé jednání s Putinem jako způsob, jak ruskou invazi na Ukrajinu ukončit. Moskva v minulosti podobné setkání odmítala a zpochybňovala legitimitu ukrajinského prezidenta, kterému by bez existence válečného stavu, kdy není možné v zemi pořádat volby, skončil mandát už v roce 2024.
Naposledy se ukrajinští, ruští a američtí vyjednávači sešli 17. a 18. února v Ženevě. Předtím se dvě kola odehrála v Abú Zabí. Klíčovým sporným bodem zůstává požadavek Ruska na vydání celého území ukrajinského Donbasu, tedy i regionů, které ruská armáda od začátku invaze přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá a příměří navrhuje na základě stávající linie fronty.
Dnes do Švýcarska na jednání s Američany přiletěl také Kirill Dmitrijev, zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina.