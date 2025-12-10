Nečekaná hospodyňka! Legendární moderátorka nedá dopustit na tradice, peče hned devět druhů cukroví
10. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná moderátorka prozradila, že se okolo svátků v kuchyni nezastaví, protože všechno musí být přesně podle tradic.
Ikonická moderátorka Saskia Burešová nepatří k těm, kdo by si během roku při každé příležitosti užívali prostopášných hodovních tabulí. Naopak upřednostňuje zdravou a střídmou stravu. Když ale přijdou svátky, nastoupí tradice a diety jdou stranou.
Saskia se v soukromí domova mění v až nečekaně tradiční hospodyňku. Na vánoce se těší, jak prozradila pro Toprecepty.cz, ačkoliv zároveň ví, že se bude v kuchyni pořádně otáčet.
Ještě aby ne: „Já jsem, prosím, ortodoxní hospodyně. Takže na Vánoce peču devět druhů cukroví, několik vánoček, dělám samozřejmě i rybí polévku, kterou mi všichni vždycky chválí,“ vypočítává.
„Peču, smažím, výzdobu stihnu, všude mi to svítí. Všechno prostě dělám tak, jak to má být,“ přikyvuje.
Bramborový salát však nevyrábí, na to má totiž lidi. Salát má na starosti syn: „Dělá ho podle starého rodinného receptu a jde mu to perfektně, takže do toho se neangažuji,“ prozradila Saskia.
Hlavní chod je vzhledem k úctě k tradicím také daný. Kapr, nic jiného: „Řízek neexistuje, já jsem kaprová, takže musí být pravý třeboňský obalovaný a osmažený. Žádný namodro nebo nafialovo,“ směje se moderátorka.
A nakonec i volba nejoblíbenějšího cukroví je celkem tradiční, i když bychom možná spíš čekali ještě obvyklejší linecké: „U nás jsou number one vanilkové rohlíčky. Ty musíme mít vždycky a celá rodina je má úplně nejraději,“ uzavřela Saskia.