Poklad za 17 miliard konečně na hladině: Co skrývala nejcennější loď světa
11. 12. 2025 – 13:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Více než tři století ležela galeona San José ukrytá v hlubinách Karibiku. Nyní vědci poprvé vyzvedli část jejího legendárního nákladu a otevírají cestu k odhalení jednoho z největších tajemství námořní historie.
Z hlubin Karibiku se začíná vynořovat příběh, který byl více než tři století ukrytý pod nánosy sedimentu. Galeona San José, potopená v roce 1708 během dramatického střetu s britskou flotilou, je považována za nejcennější vrak na světě. Teprve nyní se na hladinu dostávají její první artefakty: bronzové dělo, tři mince macuquinas, dva porcelánové pohárky, ale také drobné fragmenty dřeva, lan a kovu, které společně skládají mozaiku o životě i smrti této lodi.
San José byla naložena poklady, které vyrážejí dech i moderním odborníkům. Historické dokumenty uvádějí, že na palubě bylo kolem 200 tun zlata, stříbra a drahokamů – bohatství shromážděné za deset let zdanění ve španělských koloniích v Latinské Americe. Loď byla součástí flotily vyplouvající z Peru a měla poklad dopravit zpět do Evropy, kde měl být použit k financování války o španělské dědictví. Její zkáza tak nebyla jen námořní tragédií, ale také geopolitickou ranou, která změnila rovnováhu sil.
Dne 8. června 1708 se flotila blížila k Cartageně, když ji napadlo pět britských válečných lodí. V následném souboji došlo podle některých teorií k zásahu prachárny, což způsobilo katastrofální explozi. Loď se potopila během několika minut. Až do roku 2015 se nepodařilo její polohu definitivně potvrdit, přestože o její nalezení se od 80. let pokoušely různé soukromé společnosti. Dnes je její přesná pozice přísně utajovaná.
Kolumbijská vláda zahájila v roce 2024 rozsáhlou vědeckou expedici, jejímž cílem není poklad vyzvednout, ale porozumět konstrukci lodi, její cestě, nákladu i samotnému průběhu potopení. Robotické podvodní prostředky vybavené kamerami a rameny se pohybují opatrně nad vrakem v hloubce téměř dvou tisíc stop, aby jej nepoškodily. Poprvé v historii tak byly získány fyzické vzorky nákladu, včetně mincí macuquinas s ražbou z Limy a datací 1707. Tyto mince byly tehdy hlavním prostředkem k převozu bohatství – ručně vyřezané ze zlatých a stříbrných slitků, nepravidelné, ale uznávané napříč kontinenty.
Získané artefakty nyní putují do laboratoří, kde podstoupí detailní analýzu a konzervaci. Vědci plánují využít různé techniky – od rentgenové fluorescence po analýzu stopových prvků – aby zjistili, odkud přesně pochází materiál, jakými metodami byly jednotlivé předměty vyráběny a jak vypadal obchodní systém koloniálního Španělska. Každý nový objev může přinést drobný střípek do mozaiky toho, jak fungoval svět na počátku 18. století.
Jedním z velkých otazníků je i samotný mechanismus potopení. Přestože historické zprávy mluví o zásahu prachárny, kolumbijští experti nevylučují, že loď mohla být už před výbuchem strukturálně poškozena. Analýza trupu, dělových hlavní i sedimentů může ukázat, jak přesně se události onoho červnového dne odehrály. Vědci proto pečlivě sbírají i ty nejdrobnější části vraku – včetně vláken lan a třísek dřeva.
Spor o vlastnictví a další kroky výzkumu
Jakmile Kolumbie oznámila první výsledky expedice, rozproudily se znovu letité spory o to, komu San José vlastně patří. O nárok na poklad se hlásí Španělsko, které argumentuje tím, že šlo o loď pod jeho vlajkou, dále Bolívie, protože část nákladu pocházela z tamních oblastí, a také americká společnost Sea Search Armada, která tvrdí, že vrak našla už v roce 1982. Její požadavek na deset miliard dolarů patří k největším sporům v dějinách námořních nálezů. Kolumbie však trvá na tom, že vrak je součástí jejího kulturního dědictví a primárním cílem expedice je vědecký výzkum, ne zisk.
San José je označována jako nejcennější vrak všech dob nejen díky hodnotě nákladu, ale také kvůli unikátní možnosti nahlédnout do života kolonialismu, námořního obchodu i válečných střetů osmnáctého století. Každý artefakt, který se dostane na hladinu, přináší nové otázky i odpovědi. Porcelánové pohárky ukazují různé styly výroby, mince naznačují ekonomické vazby mezi Limou, Cartagenou a Evropou, dělo může odhalit stopy po zásazích, které loď oslabily před konečným výbuchem.
Pro mnoho Kolumbijců má vrak i symbolický význam. Je součástí širšího úsilí o uchování podmořského kulturního dědictví, které dosud bylo přehlížené. Podle kolumbijských odborníků představují vyzvednuté předměty klíčový moment, protože poprvé otevírají veřejnosti cestu k pochopení příběhu, o němž se dosud jen četlo v kronikách.
Zatímco vědci pokračují v analýzách a přípravných pracích na další fázi expedice, na dně Karibského moře stále leží většina pokladu – miliony zlatých a stříbrných mincí, smaragdy, slitky a další cennosti. Postupné vyzvedávání bude trvat roky. San José však už nyní začíná odhalovat své tajemství a znovu oživuje fascinaci jedním z nejdramatičtějších příběhů námořní historie.