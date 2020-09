Navalnyj se zotavuje, Rusko chce údajně vyšetřit jeho otravu

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Ruský prezident Vladimir Putin je prý ochoten sestavit vyšetřovací výbor, který by měl ve spolupráci s Německem vyšetřit otravu kritika Kremlu Alexeje Navalného. Stav známého opozičního politika se mezitím výrazně zlepšil.

O záměru ruského prezidenta informoval v rozhovoru pro list Il Foglio italský premiér Giuseppe Conte.

Navalnyj v srpnu zkolaboval při letu ze Sibiře do Moskvy, po krátkém pobytu v nemocnici v Omsku byl převezen do berlínské nemocnice Charité. Podle německých úřadů byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, která se vyvíjela v bývalém Sovětském svazu. Moskva to odmítá s odvoláním na lékaře v Omsku, podle nichž laboratorní testy žádnou otravu neprokázaly.

Podle amerického ministra zahraničí Mika Pompea je nicméně velmi pravděpodobné, že za otravou stálo právě ruské vedení. "Uděláme vše pro to, abychom snížili riziko, že se takové věci budou opakovat. (…) Rusy to přijde draho," zdůraznil Pompeo. Evropská unie kvůli kauze zvažuje další sankce proti Moskvě a otravu Navalného v úterý odsoudili i ministři zahraničí skupiny G7. Kreml to označil za součást protiruské dezinformační kampaně.

Navalnyj byl mezitím probuzen z umělého spánku, je schopen komunikovat a jeho stav se zlepšuje. Německo kvůli tomu výrazně posílilo jeho ochranu a bezpečnostní opatření v nemocnici.