Nastal soudný den? Na Kalifornii padá oranžové nebe

Požáry spalující západní pobřeží Ameriky vytvářejí apokalyptické obrazy. Mnozí obyvatelé Kalifornie si musí připadat jako na cizí planetě, když se probouzejí do potemnělého oranžového dne.

Oblohu v některých částech Kalifornie mění v těchto dnech požáry k nepoznání. V oblasti Sanfranciského zálivu je ráno a v podvečer sytě oranžová, v poledne žlutá. Blíž požárům její barva přechází do rudé. Je to způsobeno popílkem, který požáry vynášejí vysoko do ovzduší a který rozptyluje sluneční paprsky.

A aby nebylo surrealistických úkazů málo, popílek také sněží z oblohy.

"Je to jako soudný den. Podle pohledu na oblohu nepoznáte, kolik je vlastně hodin," cituje list San Francisco Chronicle Carlu Andersonovou, obyvatelku kalifornského Oaklandu.

Jako obraz od Muncha

Oranžová obloha může někomu připadat okouzlující, třeba proto, že připomíná obrazy Edvarda Muncha. Dole na Zemi je však situace svízelná. S plameny se potýká přes 14 tisíc hasičů. Obětí ohnivé kalamity se od poloviny srpna stalo nejméně deset lidí, více než 64 tisíc obyvatel bylo evakuováno.

Během požárů lesních porostů, které sužují "Zlatý stát " (Golden State), ale i sousední Oregon lehlo popelem už více než 9400 kilometrů čtverečních porostu. Sezóna požárů přitom v nejlidnatějším americkém státu není u konce, většinou trvá až do konce října.

Pozoruhodné je to, že kvalita vzduchu v oblasti San Franciska není v těchto dnech kouřem z požárů výrazně poznamenána. Venku se dá dýchat, ve vzduchu nejsou cítit spaliny. Popel a prach z požárů se drží vysoko nad zemí.

V některých oblastech ve vnitrozemí je však situace horší. Kalifornská vláda jejich obyvatele vyzývá, aby nevycházeli ven a neotvírali okna.

Kam zmizely modrá a bílá?

Je za tím fyzika. Zjednodušeně se to dá popsat takto: Nad částmi Kalifornie je ve vzduchu vysoké množství popele a prachu. Jejich částice rozptylují sluneční paprsky. Při tom odfiltrují značnou část vlnových délek, které jsou blízké modrému spektru.

Modrá z oblohy zmizí. Výsledné světlo má v závislosti na hustotě částeček v ovzduší, žlutou, oranžovou, anebo dokonce červenou barvu a zbarví i jinak bílá oblaka.