Navalnyj je držen v podmínkách, které jsou mučením, uvedlo Amnesty International

Čelná představitelka lidskoprávní organizace Amnesty International Agnès Callamardová odsoudila podmínky, v nichž se nachází vězněný ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj. Agentuře Reuters sdělila, že se rovnají mučení a mohou vést k nenápadné smrti opozičního předáka.

„Ruské úřady ho možná staví do situace pomalé smrti a snaží se zastřít, co se s ním děje,“ řekla Callamardová, generální tajemnice Amnesty International agentuře Reuters před zveřejněním výroční zprávy lidskoprávní organizace. „Ruské úřady jasně porušují jeho práva. Vězní ho v podmínkách, které se rovnají mučení,“ sdělila. Amnesty International uvádí, že Navalnyj ve vězení čelí spánkové deprivaci a nemá přístup k lékaři, kterému by důvěřoval.

Navalnyj minulý týden zahájil protestní hladovku ve snaze přinutit věznici, aby mu umožnila adekvátní zdravotní péči kvůli ostrým bolestem, které údajně pociťuje v zádech a noze. Kreml odmítl jeho zdravotní stav komentovat a uvedl, že jde o záležitost vězeňské správy. Ta minulý týden sdělila, že 44letému politickému aktivistovi se dostává veškeré potřebné péče.

Policie Navalného zadržela v lednu po návratu z Německa, kde se zotavoval z otravy z loňského srpna. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu přímo Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Navalnyj tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a potrestán za to, že si dovolil přežít otravu.

I přes bolesti pokračuje v hladovce

Lékaři u ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který si ve věznici stěžuje na přetrvávající bolesti zad a nohou, po vyšetření na tomografu zjistili, že trpí dvěma vyhřezlými ploténkami. Agentuře Interfax to řekl právník Vadim Kobzev, který se dnes mohl se svým klientem setkat v nápravném zařízení IK-2 v Pokrovu, vzdáleném asi 100 kilometrů od Moskvy. Navalnyj si stěžuje, že ztrácí cit nejen v nohou, ale i v rukou, řekla po schůzce Kobzevova kolegyně Olga Michajlovová televizi Dožď.

„Nadále trpí bolestmi zad a v noze. A ke všemu ztrácí cit kromě nohou ještě i v rukou,“ řekla právnička. Navalnyj podle ní pokračuje v hladovce, kterou se domáhá toho, aby jej vyšetřili lékaři podle jeho výběru, a pouze pije vodu. Vězeňští lékaři podle advokátky doporučují zastaralou léčbu a léky, které se jinde už desítky let nepoužívají, a tak Navalnyj tyto postupy odmítá. Správa věznice se ale bojí pustit do zařízení specialisty, aby nepotvrdili, že špatná léčba zhoršila Navalného potíže. „Drží se a ještě nás povzbuzuje na duchu,“ dodala. Podle Kobzeva vězeň každým dnem ztrácí kilogram tělesné hmotnosti.

Michajlovová ještě dříve řekla agentuře TASS, že test neprokázal u Navalného koronavirus. Podle listu Izvestija vyšetření u Navalného neprokázalo ani tuberkulózu. Opoziční politik v pondělí oznámil, že má silný kašel a horečku. Vězeňská správa potvrdila, že onemocněl a byl přemístěn do zdravotnické části věznice. Opozičník a jeho spolupracovníci si už dříve stěžovali na podmínky ve vězení, kde jej dozorci v noci budí každou hodinu. Na konci března proto vyhlásil hladovku.

Zadržení novináři z CNN

Ruská policie v úterý u věznice v Pokrovu, kde je uvězněn opoziční politik Alexej Navalnyj, zadržela devět lidí za porušení veřejného pořádku. Oznámila to agentura TASS. Mezi zadrženými je podle listu Kommersant i Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová. Ta jako šéfka lékařského odborového sdružení vedla u věznice protestní akci, která má přimět úřady, aby vězni poskytly lékařskou péči podle jeho výběru. Pokrov se nachází asi 100 kilometrů východně od Moskvy.

„U nápravného zařízení IK-2 ve městě Pokrov se sešlo asi 45 lidí, z nichž tři desítky byli novináři a blogeři. Devět občanů se dopustilo porušení veřejného pořádku a policisté je předvedli na strážnici k dalšímu objasnění,“ uvedl TASS s odvoláním na ministerstvo vnitra. Podle Kommersantu jsou mezi zadrženými i novináři, včetně zpravodaje americké stanice CNN.

Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Interfax objasnilo, že štáb CNN odmítl uposlechnout příkazu strážců pořádku, aby opustil vozovku vedoucí k vězeňskému zařízení, čímž překážel v dopravní dostupnosti zařízení a bránil v jeho činnosti. Navíc novináři ani neukázali své akreditace, poskytnuté ministerstvem. Proto je policisté zadrželi, aby podali vysvětlení. Zpravodaj CNN Mathew Chance mezitím na twitteru oznámil, že štáb již byl propuštěn na svobodu.