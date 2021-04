Informace z Faltýnkova zápisníku prověří detektivové

Informace z diáře šéfa poslanců vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka prověří detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Uvedl to dnes Český rozhlas - Radiožurnál na základě informací od anonymního zdroje.

„Zajistíme si to a budeme to analyzovat,“ řekl pro Radiožurnál policejní zdroj, který je s prověřováním obeznámený. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej oficiálně potvrdil, že kriminalisté skutečně řeší Faltýnkovy poznámky. „Náš útvar monitoruje zprávy v médiích a články jsou nám známé. Bližší informace k tomu náš útvar poskytovat nebude,“ řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Podle serveru Seznam Zprávy, který diář získal, se informace z něj týkají třeba rozdělování sportovních dotací či údajného postupu při možném vzniku firmy ve Faltýnkově skrytém vlastnictví. Faltýnek ve středu ve Sněmovně řekl, že policie by měla prověřit záležitosti, o nichž píší Seznam Zprávy, i okolnosti úniku údajů z diáře.

Faltýnek nerozporuje, že zveřejněné zápisky z diáře jsou jeho. Namítá však, že se setkává s celou řadou lidí a jejich požadavky si zaznamenává, aniž je ve skutečnosti plní. Při vyjádření ve Sněmovně připustil, že se zasazoval za výstavbu sportovního centra v Prostějově a obecně se zajímal o osud žádosti o dotaci na novou tělocvičnu v Jeseníku, a to na žádost starosty. Zdůraznil ale také, že nikdy nepodnikal a žádnou firmu nevlastnil ani skrytě.

O vysvětlení zveřejněných informací žádala Faltýnka sněmovní opozice, ale i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Kdokoli porušil principy boje proti korupci, na kterých je postavené hnutí ANO, musí odejít, řekl Babiš serveru Seznam Zprávy. Premiér však popřel, že by Faltýnek měl od něj mandát k jednání ve věcech, o nichž server píše na základě Faltýnkova diáře. Babiše zmiňuje Faltýnek ve svých poznámkách na několika místech, uvedl server.

Opozice: Chceme odpovědi

Opozice nevnímá jako dostačující Faltýnkovo středeční vystoupení ve sněmovně. „Dočkali jsme se jen bagatelizování celé situace, ale poznámky typu: skutečný vlastník – já, ty dnes vysvětleny nebyly,“ řekl k Faltýnkovu vystoupení Vít Rakušan předseda STAN a dodal: „Pokud se skutečně ukáže, že byly sjednány nějaké konkrétní výhody komukoli jen díky tomu, že měl dobré vztahy s panem předsedou Faltýnkem, tak to jednoznačně ukazuje na propojení byznysu a politiky a styl, který je hnutí ANO bohužel vlastní. Odpovědi by měly padnout a my se budeme ptát dál.“

„Uvidíme, co se ještě objeví. Namístě by bylo vyvození osobní odpovědnosti, ale to se v hnutí ANO nenosí,“ řekl předseda ODS Petr Fiala pro Radiožurnál. Faltýnkovo vysvětlení nepřišlo dostačující ani pirátskému poslanci Jakubovi Michálkovi: „Přišlo mi, že vztahy s firmou BigBoard pan Faltýnek úplně neosvětlil, nicméně na věci týkající se jeho aktivit v Praze se zaměří kolegové v Praze.“