Našel novou lásku! Zpěvák z dua Eva a Vašek se zasnoubil s fanynkou: "Nevěřil bych, že můžu být tak šťastný"

6. 8. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený mistr šlágrů po rozvodu nijak zvlášť nezahálel a už našel štěstí jinde.

Pěvecké duo Eva a Vašek už sice nějaký pátek nevystupuje, všichni ho ale stále máme v živé paměti: Dvojice specializující se na lidové šlágry dokázala vyprodávat jeden koncert za druhým a jejich CDčka šla svého času na dračku jak rohlíky.

Život pak ale připomněl, že dobré konce jsou výsadou pohádek a nikoliv reality: Vztah Evy Ševčíkové a Václava Ševčíka nakonec nevydržel a pár se loni po více než 35 letech manželství rozvedl.

Vašek, kterému je 71 let, si nicméně uvědomuje, že zkrátka nemá až tak moc času, aby držel deset let smutku a samoty. A nic podobného nemá v plánu, právě naopak: Je šťastně zadaný a dokonce už i zasnoubený.

Jeho nová láska se jmenuje Jaruška a prý se jde o jeho dlouholetou fanynku.

„Jedná se o moji dlouholetou fanynku, která na mě prý chodila již od svých patnácti let. V době, kdy jsem ještě jako kluk před vojnou hrál na zábavách s rockovou kapelou LŠU Blansko,“ prozradil Ševčík pro magazín Aha!.

„Tenkrát jsem chodila na zábavy se svým bratrancem. A Vašek tam vystupoval jako mladíček,“ přikyvuje Jaruška.

„Při posledním koncertu po mrtvici mi při focení řekla, že jsem nějaký smutný. To už jsem měl s Evou neshody a na tom vystoupení jsem na tom nebyl dobře. Potom na internetu viděla můj vzkaz, kde bylo napsáno – Vašek se loučí. A zároveň si u toho poslechla moji píseň, při které jsem se doprovázel na harmoniku – S pánem Bohem, iděm od vás. Myslela si, že se se mnou něco stalo a dala si to dohromady s tím mým smutkem. Potom zavolala k nám do firmy. Moje dlouholetá kolegyně ji ujistila, že jsem v pořádku," vyprávěl Vašek.

„Nic mi to neříkalo, tak jsem si vzal její číslo a zavolal zpět. Vysvětlila mi, o koho se jedná, že je ta zdravotní sestra, co se po koncertu se mnou vždy fotila. Pozval jsem ji na kafe a tím vše začalo,“ zavzpomínal na osudový okamžik.

„Možná to bude znít divně, ale hned jsem věděl, že je ta pravá. Byl to silný pocit. Musím říct, že takovou ženskou, jako je Jaruška, jsem ještě nepoznal,“ svěřil se otevřeně.

„Pracovala ve svitavské nemocnici ještě v důchodu, ale už skončila. Nejdříve jsme se vídali pouze o víkendech, a když jsem ji potom v neděli odvezl do Svitav, nedalo se těch následujících pět dní vydržet. Vracel jsem se do prázdného bytu a cítil se smutný a vyřízený,“ prozradil zpěvák další podrobnosti ze soukromí.

„Nevěřil bych, že se něco takového může stát v sedmdesáti letech. Být s druhým člověkem tak šťastný. Připadá mi, že prožívám vztah, který se jinak prožívá v šestnácti letech. Tak moc dobře se s ní cítím,“ libuje si.

„Neumím si představit, že budu Jarušku všude představovat jako přítelkyni. Daleko lepší je slovo manželka," dodal na závěr.

„Nikdy mě nenapadlo, že bych s Vaškem mohla žít, i když to bylo moje velké přání. Ale on už s tou nabídkou přišel, a dokonce mám zásnubní prsten. Už je domluvený kostel," přiznala Jaruška.

Tak uvidíme, kdy do toho nakonec Vašek zase praští.