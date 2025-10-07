Nakupujte nečekaně výhodně: Kaufland šokuje slevami, které vás donutí běžet do obchodu
7. 10. 2025 – 13:25 | Zprávy | Anna Pecena
V týdnu od 8. do 14. října 2025 otevírá Kaufland dveře do říše slev, kde běžné ceny dostávají pořádný kopanec — některé nabídky vám vyrazí dech.
Sladko–slané nástrahy: káva, chipsy, sušenky. Košík plníte na autopilota
Někdy stačí jeden pohled na leták a je jasno: zásoby na podzimní večery jsou vyřešeny. Instantní káva Jacobs skáče do košíku za 189,90 Kč, prémiový Davidoff je za 499,90 Kč. Když to chcete „zakousnout“, sáček Haribo pořídíte za 16,90 Kč a legendární sušenky TUC za 15,90 Kč. Na gaučové maratony si přiberte i chipsy Bohemia za 44,90 Kč. A pikantní tečku do kuchyně přidá mlýnek koření Kotányi za 39,90 Kč — hotovo, bez debat.
Chladnička nabitá po okraj: jogurty, sýry i rychlá svačina
Snídaňové i svačinové stálice tu mají zelenou. Jogurt Jogobella vychází na 9,90 Kč za kelímek a „bobí“ pohoda pro děti (Bobík) na 17,90 Kč. Na krájení k večeři přiberte mozzarellu Zottarella za 22,90 Kč a kdo peče nebo šlehá, sáhne po smetaně Cavallier za 13,90 Kč. Z čerstvého pultu se usmívá šunka Chodura za 19,90 Kč a salátová klasika — vlašský — jen za 10,90 Kč. K rychlému rybímu soustu nejsou důvody hledat výmluvy: matjesy pořídíte za 18,90 Kč.
Energie, ovoce a domácí mazlíčci: tahle výbava vás podrží
Když je potřeba „nakopnout“, plechovka Tigeru vyjde na 13,90 Kč a do tašky klidně přihodíte i lahev Müller Milch za 16,90 Kč. Vitaminovou injekci zajistí pomeranče za 24,90 Kč/kg — ideální na šťávy i svačiny do práce. A kdo doma krmí šelmu na čtyřech, ten nepřehlédne multipack kapsiček Felix pro kočky za 269,90 Kč. Tohle je kombinace, která udrží rodinu i domácnost v chodu bez zbytečných výdajů.
Jak z akční vlny vytěžit maximum (a nic nepustit)
Plán je jednoduchý: jděte po značkách, které opravdu používáte, a chytře doplňte spíž i lednici. Ceny jsou nastavené tak, že „vyhazov z košíku“ se nekoná: káva do zásoby, sladkosti na návštěvy, jogurty na celý týden a ovoce na imunitu. Hlídejte datum platnosti 8.–14. října 2025 a u nejžádanějších položek vyrazte raději dřív — u takhle trefených cen se regály neohřejí. A pokud slevy využíváte chytře, klidně zkombinujte „rychlé“ položky (jogurty, svačiny) s trvanlivými (káva, chipsy, koření). Účet u pokladny pak připomene malou výhru.