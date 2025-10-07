Jak vám pojišťovna může zaplatit část výdajů za vašeho pejska či kočičku
7. 10. 2025 – 13:06 | Zprávy | Anna Pecena
Všichni víme o příspevcích na brýle, rehabilitace nebo vitamíny – ale málokdo tuší, že některé zdravotní pojišťovny nebo pojišťovny domácností nabízejí finanční pomoc i majitelům domácích mazlíčků. Pokud umíte hledat, může vám “čtyřnohý bonus” ušetřit stovky až tisíce korun ročně.
Kde skrýváme „mazlíčkový příspěvek“ – nečekané výjimky pojišťoven
Pozor, nejde o klasický státní benefit pro seniory – jedná se o programy, které některé pojišťovny a pojišťovací společnosti začleňují jako doplňkovou výhodu pro své klienty.
Například zdravotní pojišťovna ZP MV ČR nabízí pro své členy pojistku Mazlíček u Generali za výhodnějších podmínek. Pojišťovny domácností jako UNIQA zahrnují pojištění domácího mazlíčka v rámci pojištění domácnosti – zejména na případy úrazů a léčebné náklady. Podobné krytí má i PetExpert / ČSOB Pojišťovna, kde pojištění pokrývá náklady na veterinární péči při nemoci či úrazu. Některé pojišťovny jdou ještě dál a hradí i škody, které zvíře způsobí jiným osobám.
Jak to využít – praktický návod pro seniory
-
Prověřte svoji pojistku domácnosti – zkontrolujte, zda už nemáte zahrnuto „pojištění domácích mazlíčků“.
-
Zeptejte se na tarif Mazlíček u zdravotní pojišťovny, pokud jste pojištěni u ZP MV ČR nebo u pojišťoven spolupracujících s Generali.
-
Srovnávejte nabídky pojištění zvířat – rozdíly ve spoluúčasti a limitech mohou být obrovské.
-
Ujistěte se, že zvíře má čip nebo tetování – bez toho pojišťovny často nevyplatí plnění.
-
Zkontrolujte výluky – chronické nemoci nebo předchozí zranění bývají často nepojištěné.
Když pes onemocní – pojišťovna může pomoci, ale jen připraveným
Veterinární péče dnes není levná. Jediný rentgen, operace nebo očkování mohou spolknout několik tisíc korun. Pojištění zvířat dokáže pokrýt i 80 % nákladů, pokud je sjednané správně. Některé pojišťovny dokonce nabízejí asistenční linku 24/7, která poradí, co dělat při úrazu nebo ztrátě mazlíčka.
Zkušenosti majitelů ukazují, že při správném nastavení pojistky se investice několikanásobně vrátí. Například u PetExpertu lze při měsíčním poplatku kolem 200 Kč získat roční plnění až 50 000 Kč. To je pro seniory, kteří mají psa jako jediného společníka, finančně velmi zajímavé řešení.
Bonus: sleva pro seniory a věrné klienty
Některé pojišťovny už testují „věrnostní sleva pro seniory“, která zlevňuje pojištění mazlíčka o 10–15 %, pokud majitel pobírá důchod nebo má sjednané i jiné pojištění. Generali Česká pojišťovna například uvádí, že zvažuje rozšíření programu Mazlíček o zvýhodnění pro osoby nad 65 let. Také ČSOB Pojišťovna nabízí slevu klientům, kteří mají dlouhodobě sjednané pojištění domácnosti.
Vyplatí se tedy ptát a zjišťovat – často jde o výhodu, kterou pojišťovna veřejně nepropaguje. A i když se příspěvek na mazlíčka nevyplácí přímo v hotovosti, správně sjednaná pojistka vám může pokrýt většinu výdajů, které by jinak zatížily peněženku.