Záhadná havárie u Oblasti 51: spadl vojenský dron, nebo UFO? Armáda mlží
7. 10. 2025 – 14:53 | Magazín | Alexej Chundryl
Nevada se znovu ocitla v centru pozornosti milovníků záhad. Nedaleko legendární základny Oblast 51 došlo koncem září k havárii neupřesněného letounu amerického letectva. Ačkoliv oficiální zprávy hovoří o incidentu bez obětí, okolnosti případu vyvolávají více otázek než odpovědí.
Co se vlastně stalo
Podle vyjádření 432. křídla z Creech Air Force Base se 23. září zřítil stroj při rutinní misi. Jednotka běžně operuje s drony MQ‑9 Reaper, ale není jisté, zda šlo právě o tento typ. Úřady rychle uzavřely vzdušný prostor nad místem nehody a oblast byla střežena až do odklizení trosek 27. září.
Jenže tím příběh nekončí. Při následné kontrole místa 3. října vyšetřovatelé objevili podivné „cizí“ předměty: inertní cvičnou bombu a část letounu neznámého původu, které tam někdo umístil až po havárii. Do případu se proto zapojilo nejen letectvo, ale i FBI.
Blízkost Oblasti 51
Místo nehody se nachází asi 20 kilometrů od hranice přísně střeženého prostoru Groom Lake, známého jako Oblast 51. Tato základna je už desítky let spojována s testováním tajných technologií i s legendami o mimozemšťanech. Každý incident v jejím okolí proto okamžitě vyvolává spekulace, zda nejde o něco víc než jen vojenský test.
Konspirační teorie na vzestupu
Oficiální verze mluví o vojenském dronu, ale absence detailů a záhadné „podstrčené“ součástky živí dohady. Někteří pozorovatelé tvrdí, že šlo o experimentální letoun, který se vymkl kontrole. Jiní jdou dál: podle nich může jít o havárii neidentifikovaného létajícího objektu.
Historie Oblasti 51 je plná podobných příběhů. Od Roswellu v roce 1947, přes výpovědi Boba Lazara o reverzním inženýrství UFO, až po nedávné satelitní snímky záhadných staveb — vždy se objevují hlasy, že americká armáda skrývá technologie, které nejsou z tohoto světa. A právě nejasnosti kolem poslední nehody tuto tradici jen posilují.
Proč tolik tajemství?
Z vojenského hlediska dává utajení smysl: v Nevadě se testovaly stroje jako U‑2, SR‑71 Blackbird či F‑117 Nighthawk, které v době svého vzniku působily téměř „mimozemsky“. Přesto zůstává otázkou, proč se kolem havárie objevily falešné součástky a proč musela zasahovat FBI.
Pro zastánce UFO hypotézy je to jasný důkaz, že někdo chtěl odvést pozornost od skutečné povahy stroje. Skeptici naopak tvrdí, že šlo jen o bizarní žert nebo snahu zmást vyšetřovatele.
Ať už šlo o vojenský dron, experimentální prototyp, nebo něco zcela jiného, incident u Oblasti 51 znovu rozdmýchal staré otázky: Co se v Nevadské poušti skutečně testuje? A je možné, že některé z těchto strojů nejsou lidského původu?
Jisté je jediné — dokud armáda neposkytne jasnější vysvětlení, bude se nad pouští vznášet nejen prach z havárie, ale i stín UFO spekulací.