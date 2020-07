Nákup naslepo? Neznámý milionář koupil ostrov za miliony dolarů přes WatsApp

- Magazín autor: Hana Dubnová

Neznámý milionář pozvedl internetová nákupy během pandemie na novou úroveň. Za v přepočtu 150 milionů korun si pořídil soukromý ostrov u irského pobřeží. Přes WatsApp a jen po zhlédnutí videa od realitky.

Realitní společnost Montague Real Estate jméno nového majitele 157hektarového ostrova tají, prozradila jen to, že pochází z Evropy. Ale podle všeho nejde o to, že by že někdo dovolil svému malému dítěti na chvíli si hrát s jeho mobilem. Jen holt covidová pandemie nedává lidem příliš možností na osobní prohlídky a zároveň ve strachu před nemocí stoupá poptávka po místech, kde si člověk může užívat izolace v pohodlí a bez omezení.

Ostrov Horse Island nabízí poměrně hornatou pevninu, jedno rozsáhlé stavení a několik menších domků pro hosty. Hlavní dům má obytnou plochu 1370 metrů čtverečních a šest ložnic. Kromě domů má ostrov soukromý přístav, heliport, tenisový kurt, posilovnu a samozřejmostí jsou všechny inženýrské sítě a soukromé silnice, které protínají celý ostrov.

Ten byl obydlený do šedesátých let 20. století, kdy se odtamtud odstěhovali zbylí obyvatelé (v době největšího populačního vrcholu jich ostrov obývalo 137). Proč tomu tak bylo, ale realitka podle CNN nesdělila. Snad v tom nebude nějaký skrytý háček…