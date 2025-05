Nejstarší žena světa (115) prozradila šokující recept na dlouhověkost!

4. 5. 2025 – 8:24 | Zpravodajství | Alex Vávra

Procestovala svět, přežila dvě války a dožila se úctyhodných 115 let. Teď britská důchodkyně Ethel Caterhamová převzala titul nejstaršího člověka na světě – a její životní příběh vás překvapí víc, než byste čekali.

V domově důchodců v poklidném Lightwateru v hrabství Surrey žije žena, která přežila dvě světové války, šest britských panovníků, nástup elektřiny do domácností i éru chytrých telefonů. Jmenuje se Ethel Caterhamová, narodila se 21. srpna 1909 a ve svých 115 letech se stala nejstarším žijícím člověkem na světě. Titul jí oficiálně přisoudily organizace LongeviQuest a Gerontology Research Group, které ověřují věk pro Guinnessovu knihu rekordů.

Ethel se narodila ve vesnici Shipton Bellinger v hrabství Hampshire jako druhá nejmladší z osmi dětí. Vyrůstala v Tidworthu ve Wiltshiru a už od mládí byla zvyklá na život v pohybu. V osmnácti letech odjela do britské Indie jako au-pair u vojenské rodiny. Tři roky zde sbírala zkušenosti i odvahu – a po návratu do Anglie v roce 1931 potkala lásku svého života: podplukovníka Normana Caterhama. Svatbu měli o dva roky později v impozantní katedrále v Salisbury, kde Norman jako chlapec zpíval v chrámovém sboru. Manželství je zavedlo do zámoří – Norman jako vysoký důstojník Královského armádního mzdového sboru sloužil v Gibraltaru a později v Hongkongu. Ethel zde nezahálela – v Hongkongu založila mateřskou školu a věnovala se dětem, zatímco vychovávala vlastní dvě dcery. Po návratu do Británie v 70. letech Norman zemřel a Ethel zůstala vdovou.

Posledních 50 let žije v hrabství Surrey, obklopená svou rozvětvenou rodinou: má tři vnučky a pět pravnoučat. Na otázku, v čem spočívá tajemství její neuvěřitelné dlouhověkosti, odpověděla s lehkostí a špetkou britského suchého humoru: „Nikdy se s nikým nehádám. Poslouchám – a dělám si, co chci.“

V roce 2020 poskytla rozhovor BBC Radio Surrey, kde popisovala, jak se celý život snažila brát věci s klidem: „Přijímala jsem život tak, jak přicházel – jeho vzestupy i pády. To je celé.“ Tehdy jí bylo „teprve“ 111 let. Dnes, o čtyři roky později, přebírá žezlo nejstaršího člověka planety po brazilské jeptišce Inah Canabarro Lucasové, která zemřela 30. dubna ve věku 116 let. Ethel si své stáří užívá. „Procestovala jsem celý svět a teď žiju v nádherném domově, kde se o mě všichni přetrhnou a dávají mi vše, co si přeju,“ říká se smíchem. Ačkoliv je dnes jedinou žijící poddanou krále Eduarda VII., působí stále čile a optimisticky – jako někdo, kdo svůj čas na Zemi využil naplno. Možná je právě to její tajemství: nenechat se zlomit životem, ale nechat se jím vést. A nezapomenout si občas – bez výčitek – prostě dělat, co člověka těší.