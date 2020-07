Nejodlehlejší ostrov na světě, na kterém můžete uvíznout dlouhé měsíce

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Nestačila vám izolace během pandemie a chcete utéct na úplný konec světa? Ostrov Tristan da Cunha na jihu Atlantského oceánu je pro vás jako dělaný. Je nejodlehlejším místem na světě, i z nejbližších míst je to na něj tisíce kilometrů daleko. Navíc na něm nenajdete letiště a lodě připlouvají párkrát do roka.

Ostrov je součástí britského závislého území Svatá Helena, ale žije si tak nějak svým životem. Dosti pomalým. Jeho 244 obyvatel se nikam nežene a ostatně ani nemá kam. Do místního přístaviště pravidelně přijíždí jen tři zásobovacích lodě, které podnikají devět zpátečních jízd. A místa na nich jsou dlouho dopředu rezervovaná.

Většina obyvatel žije v hlavním městě nazvaném Edingurgh sedmi moří (Edinburgh of the Seven Seas) a všichni patří jen do sedmi rodinných klanů, což s sebou nese i drobné incestní nevýhody a zdravotní neduhy. Nicméně příliš šancí na seznámená zvenčí místní obyvatelé holt nemají…

"Výběr" se jim navíc ještě víc zúžil v roce 1961, kdy byli všichni obyvatelé evakuováni kvůli výbuchu sopky evakuováni. Většina z nich se však vrátila.

Díky odlehlosti připomíná Tristan da Cunha objevený v roce 1506 tak trochu živý skanzen. Jedinou dvoupatrovou budovou je místní úřad, ve kterém je umístěna i internetová kavárna. A ta je v podstatě jediným stabilním spojením se světem – mobilní mobily tu nemají signál, potřeba jsou satelitní telefony. Obrovským technologickým pokrokem bylo, když tu v roce 2001 začala přes satelit vysílat televize.

Takže pokud chcete skutečně vypnout a začít nový život daleko od všeho, můžete Tristan da Cunha zkusit. Otázkou však je, jestli vás místní přijmou mezi sebe. A pokud ne, čekání na nejbližší loď zpět do civilizace se vám bude zdát ještě delší, než oněch průměrných čtrnáct dní. Tuplem, pokud do toho přijde podobná záležitost jako koronavirová pandemie, která může očekávané spojení zrušit...