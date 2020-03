Nákaza, která rychle zabíjela a stejně rychle zmizela

Německo jako evropský premiant ekologické dopravy? Snad ano, ale i tam to v tomto ohledu místy pěkně drhne. více

- Magazín - 0

Černou barvu si obvykle spojujeme se smutkem, zvlášť v neveselých dobách. Nebývalo to tak ale vždy. Dokonce to ani není tak dávno, co se nevěsty ještě vdávaly v černém. Bílé svatební šaty přišly až později. více