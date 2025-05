Nákaza krvácivou horečkou se u pacienta na Bulovce nepotvrdila, uvedl Válek

18. 5. 2025 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nákaza virem ebola ani jinými původci krvácivých horeček se u pacienta ve Fakultní nemocnici Bulovka nepotvrdila, uvedl včera večer ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na sociální síti X.

Američana, který nedávno pobýval v Africe, pražská nemocnice přijala s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu v pátek večer. Hygienici kvůli kontaktům s ním poslali do preventivní karantény 26 lidí.

Testy vzorků odebraných pacientovi na Bulovce dnes provedl berlínský Institut Roberta Kocha. "Kochův institut nám před malou chvílí předal výsledky testů, které jednoznačně vyloučily onemocnění krvácivou horečkou," uvedl Válek kolem 23:00. "Nákaza virem ebola ani jinými filoviry či dalšími původci hemoragických horeček se nepotvrdila!" napsal. O nákaze ebolou nebo horečkou marburg u pacienta převezeného na Bulovku z táborské nemocnice spekulovala některá média.

Válek také poděkoval zdravotníkům, hygienikům a příslušníkům integrovaného záchranného systému za profesionálně a pohotově odvedenou práci. "Rád bych zároveň připomněl, že v podobných situacích se postupuje podle jasně daných, opakovaně nacvičovaných protokolů. Všechny zapojené složky na podobné situace pravidelně cvičí a tímto se potvrdilo, proč jsou taková cvičení potřebná," dodal ministr.

Američan hospitalizovaný na Bulovce podle zástupce hlavní hygieničky Matyáše Fošuma několik týdnů pobýval v africké Demokratické republice Kongo. Odtud se přes Rwandu vrátil do USA a následně 6. května přicestoval do Česka. V Africe pobýval v oblastech, kde je možné se nakazit některou z krvácivých horeček. Po převozu na Bulovku byl ve stabilizovaném stavu, nemocnice ho umístila do bioboxu, který je hermeticky oddělený od okolního prostředí.

Mezi krvácivé horečky, kterých je více než desítka typů, patří vedle eboly a marburgu třeba i žlutá zimnice nebo horečka dengue. Ebola se nešíří vzduchem, ale kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Marburg má smrtnost 88 procent a bývá řazen do stejné skupiny filovirů. Na rozdíl od eboly však proti marburgu neexistuje antivirová léčba ani vakcína.