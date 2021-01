Trump odmítl účast na Bidenově inauguraci - jako první prezident za 152 let

Podle zdrojů agentury Reuters se prezident zřejmě chystá před koncem mandátu přesunout do svého sídla na Floridě.

"Pro všechny ty, kteří se ptali: nechystám se 20. ledna na inauguraci," napsal prezident, který od voleb opakovaně trval na své výhře, ačkoliv podle oficiálních výsledků získal o téměř sedm milionů hlasů méně než Biden a za demokratem významně zaostal také ve sboru volitelů, jenž o budoucí hlavě státu formálně rozhoduje. Republikán se odvolával na volební podvody, jeho stížnosti však označily za nepodložené soudy i federální a státní úřady.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.