Ruský soud poslal Navalného do vazby, Západ protestuje

Ruský soud poslal opozičního předáka Alexeje Navalného na 30 dní do vazby. Čelí obvinění, že "systematicky porušoval" režim podmíněného trestu, který mu byl dříve uložen za údajnou zpronevěru.

Navalnyj byl v neděli zatčen krátce po návratu do vlasti z Německa, kde se zotavoval z otravy novičokem. Zatčení kritizovali zástupci mnoha západních zemí včetně Česka. Někteří představitelé Evropské unie vyzvali v souvislosti se zadržením Navalného k diskusi o uvalení nových protiruských sankcí.

"Alexej Navalnyj bude zadržen na 30 dní do 15. února 2021," napsal jeho advokát Vadim Kobzev na twitteru. Narychlo svolaný soud ve městě Chimki se verdiktem rozhodl vyhovět žádosti prokuratury, která pro Navalného žádala třicetidenní vazbu.

Navalnyj označil zahájení soudního procesu přímo na policejní stanici, kde je po svém návratu do vlasti zadržován, za nejvyšší možnou míru bezpráví. Zodpovědnost za něj nepřímo připsal prezidentu Vladimiru Putinovi. "Už jsem viděl hodně případů výsměchu spravedlnosti, ale ten děda ve svém bunkru se očividně tolik všeho bojí, že jednoduše roztrhal trestní zákoník a vyhodil ho do koše. Toto je nejvyšší možná úroveň bezpráví," řekl Navalnyj po zahájení procesu na policejní stanici ve městě Chimki. "Dědou v bunkru" měl na mysli ruského prezidenta Putina. Později Navalnyj ve videu vyzval obyvatele, aby se nebáli a vyšli protestovat do ulic.

zdroj: www.youtube.com

Vězeňská služba informovala, že opozičník byl zatčen na základě skutečnosti, že od 29. prosince je na seznamu hledaných osob v souvislosti se "systematickým porušováním" režimu podmíněného trestu, který mu byl dříve uložen za údajnou zpronevěru. Jeden z právních obhájců známého kritika Kremlu agentuře Reuters sdělil, že jeho klientovi hrozí po návratu do vlasti až 3,5 roku vězení.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník byl zatčen krátce po přistání v Moskvě, kam se vrátil po pětiměsíční rekonvalescenci v Německu po srpnové otravě nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Evropská unie a Británie kvůli otravě touto látkou, kterou potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), uvalily sankce na spolupracovníky ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruské úřady podíl na Navalného otrávení odmítají a zpochybňují, že vůbec byl otráven.

Podle šéfa ruské diplomacie zakrývá Západ kritikou zatčení Navalného vlastní problémy

Kritika západních zemí na adresu Moskvy kvůli zatčení Navalného má za cíl odvést pozornost od jejich vlastních domácích problémů, prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. "Západní politici si myslí, že tímto způsobem budou schopni odvést pozornost od nejhlubší krize, ve které se nachází liberální model rozvoje," řekl Lavrov. Dodal, že elity na Západě jdou cestou vyhledávání nepřátel na mezinárodní scéně včetně Ruska, aby zakryly vnitřní politické problémy.

Zatčení ruského opozičního předáka odsoudila řada politických představitelů a zemí včetně předsedy Evropské rady Charlese Michela, českého premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Tomáše Petříčka, šéfa americké diplomacie Mikea Pompea a reprezentantů Německa, Británie, Francie, Itálie, pobaltských zemí nebo Kanady.

Nejnovější dění kolem Navalného by mohlo vyvolat nové sankce vůči Rusku, přičemž jejich terčem by se mohl stát i mnohamiliardový plynovodní projekt Nord Stream 2. Diskusi o zavedení dalších unijních sankcí podpořil Petříček či představitelé pobaltských zemí.