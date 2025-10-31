Nabízí tučnou odměnu! Andrea Bezděková stále pátrá po milované památce
31. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Ukradli jí nenahraditelnou vzpomínku na tátu, modelka se ale nevzdává.
Sympatická modelka Andrea Bezděková prožila před necelým týdnem krajně nepříjemnou situaci. Zloděj rozbil okno jejího auta a vykradl ho.
Což by samo o sobě dokázalo krajně pokazit náladu. Jenže, co čert nechtěl, kriminálník si přivlastnil i tenisovou raketu, která sice na první pohled vypadá obyčejně, jenže pro Andreu není.
Jedná se totiž o památku na tátu, kterého jí vzala rakovina.
„Pukne mi srdce. Byl to můj symbol, který mi připomínal, že na každém kurtu, kde bojuju o svou tenisovou čest, mi držíš palce!“ psala k incidentu Andrea.
Apelovala na fanoušky, aby si zkusili všimnout v bazarech a zastavárnách, jestli raketu někde neuvidí. Snaha zatím nenese ovoce, Andrea se však nevzdává a za nalezení milované pamatáky nově silbuje také finanční odměnu.
„Nevzdám to. Dneska je to přesně 5 dní. Nepřestala existovat. Jen se někde toulá. Možná u někoho doma. Možná na nějakém špinavém místě,“ píše na Instagramu.
„Jestli někdo bude mít to štěstí a najde ji nebo tu odvahu a vrátí mi ji, finančně ho odměním 20 000 Kč,“ slibuje.
