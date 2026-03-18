18. 3. 2026 – 13:40 | Magazín | BS

Nabito ostrými! Ornella Koktová se opřela do Agáty Hanychové: Toxicita a záchvaty
Tohle přátelství už se nejspíš zachraňovat nebude. Influencerka se pustila do své někdejší kamarádky a označila ji za toxickou. Padla i slova o záchvatech.

Influencerka Ornella Koktová vydala nový díl své dokusérie Ornella Life a, trochu ironicky, když se právě tento projekt stal katalyzátorem rozpadu přátelství a otřesů veleúspěšného drbacího podcastu Agáta a Ornella, se v něm věnuje právě vztahu s Agátou Hanychovou.

Budeme-li Ornelle věřit, zdá se, že problémy postupně vyplouvaly na povrch dávno před nynější vygradovanou hádkou.

Popisuje situaci, kdy například byla na dovolené a s manželem slavili 14 let vztahu, když se z ničeho nic dozvěděla, že jejich podcast prý končí a Agáta údajně byla bez sebe vzteky. 

hanychova koktova 5
Ornella netušila proč, mohlo to ale prý souviset s tím, že se jako host ukázala v podcastu influencerky Yenifer Cao: „Nevím, jestli Agátu naštvalo, že jsem byla u Yeny v podcastu, nebo jestli to, že se bavím i s jinou kamarádkou,“ zamýšlí se Ornella.

„Někdy prostě vstane špatnou nohou, má třeba PMS a prostě je oheň na střeše. Vůbec nevím, co jsem jí mohla provést, protože je to moje parťačka, a když já jsem s někým parťák, tak si s tím člověkem kryju záda. Na té loajalitě si já hodně zakládám,“ pokračovala.

O účasti v podcastu Yeni prý Agáta věděla předem, ale protože měla zrovna dobrou náladu, souhlasila. Pak jí to ale údajně začalo štvát: 

„Agáta přidala fotku, že kudla do zad. Nějaký ženský začaly spekulovat o tom, že jsem zrádkyně, asi že dělám podcast s Yeni, a na to konto Yeni udělala stories, kde říkala, že je to její projekt a že jsem byla host… Pak to končilo: Agátko, taky tě můžu pozvat k sobě. Agáta na to konto napsala Yeni: Co si myslíš, že si na mě budeš honit PR, a Yeni z toho měla stres, tak ten kousíček s Agátou vystřihla,“ vyprávěla Ornella.

Dodala, že její kamarádka neměla občas problém reagovat velmi ostře, vyhroceně i toxicky: „Já tomu říkám záchvaty,“ prozradila.

U sebe žádnou chybu nehledá: „Já bych řekla, že jsem její jediná kamarádka, a já mám čisté svědomí. Vždycky jsem ji bránila, protože lidé, kteří jsou v mém blízkém okolí, tak je prostě bráním,“ zakončila.

Zdroje:
Extra.cz, Agáta a Ornella, Ornella Life
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

