Albert spustil slevy, řada z nich sympaticky uleví peněžence
18. 3. 2026 – 13:56 | Magazín | Anna Pecena
V letáku obchodního řetězce Albert, který platí od 18. 3. do 24. 3. 2026, se objevily slevy, které budí pozornost. Některé ceny padají až o desítky procent a zákazníci tak mohou výrazně ušetřit při běžném nákupu.
Albert znovu přitvrzuje. Nový leták ukazuje, že boj o zákazníka je v plném proudu. A tentokrát to není jen marketingová hra – ceny některých položek jsou opravdu nečekaně nízko.
Levné základy do domácnosti, které zmizí z regálů
Jedním z nejvýraznějších taháků je okurka salátová hadovka, která vychází na pouhých 10,90 Kč při využití aplikace. Bez ní zaplatíte 14,90 Kč, což je stále slušná cena, ale rozdíl je znatelný.
Dalším hitem jsou vejce z podestýlky velikosti M. Balení 18 kusů vychází na 89,90 Kč, což znamená výraznou slevu oproti běžné ceně 149,90 Kč. V době rostoucích cen potravin jde o nabídku, která zaujme každou domácnost.
Pozornost si zaslouží i trvanlivé mléko Albert 1,5 %, které stojí jen 8,90 Kč při použití aplikace, jinak 11,90 Kč. Máslo pak spadlo na 19,90 Kč (bez aplikace 24,90 Kč), což je cena, která se na pultech neobjevuje často.
Maso i lahůdky za ceny, které lákají k větším nákupům
Velkou roli v letáku hraje i maso. Vepřová pečeně bez kosti se prodává za 79,90 Kč za kilogram, což je o 59 % méně než běžná cena 199 Kč. Podobně je na tom vepřová panenská svíčková, která vyjde na 159 Kč za kilogram.
Milovníci ryb si přijdou na své díky lososu (filet s kůží), který je nyní za 29,90 Kč za 100 gramů. To je sleva z původních 53,50 Kč.
A pokud někdo preferuje sladké, Milka čokoláda (250–300 g) stojí 69,90 Kč při využití aplikace, jinak 74,90 Kč. I tady jde o zajímavý rozdíl.
Nápoje a doplňky, které překvapí cenou
Nechybí ani nápoje a další produkty. Oblíbená Kofola (2 l) je nyní za 21,90 Kč, zatímco běžná cena činí 39,90 Kč. To je sleva, která potěší hlavně větší rodiny.
Znojmia okurky (680 g) se prodávají za 39,90 Kč při použití aplikace, bez ní za 44,90 Kč. Instantní káva Nescafé Crema (200 g) pak vychází na 149,90 Kč.
Zajímavostí je i Božkov Originál (0,5 l), který stojí 129,90 Kč místo běžných 199 Kč.
Celkově je jasné, že tento leták patří k těm silnějším. Albert vsadil na kombinaci základních potravin i oblíbených značek za ceny, které mohou přimět zákazníky k větším nákupům. Pokud někdo plánuje doplnit zásoby, právě teď je ideální příležitost.