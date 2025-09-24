Na věku nezáleží! Milovaná zpěvačka oznámila radostnou novinu
24. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Zpěvačka čeká už druhého potomka. Ve vystupování jí to ale nepřekáží.
Oblíbená zpěvačka Olga Lounová oznámila krásnou novinu: Čeká už druhého potomka.
Kdo by se ale mezi blahopřáním a vinšováním všeho nejlepšího také ve zcela odpustitelném záchvěvu sobeckosti chtěl ptát, co tedy bude s plánovanými koncerty, nemusí se děsit. Vystoupení budou.
„Tohle je můj koncert, kterým vrcholí moje současná kariéra. Je to můj největší koncert v životě, který pořádám. Bude to ve velkém O2 universum a bude to velká show 6. prosince. Bude tam velký pohyblivý kříž, který se bude pohybovat po té aréně. Jeden z prvních hostů bude Xindl X,“ prohlásila Olga v pořadu Showtime.
„Také jsme přichystali nový klip Good Day. Je to taková optimistická píseň. Natočila jsem ji v angličtině a bude i v češtině,“ pokračovala.
„Já jsem chtěla vyjádřit takové velké překvapení pro své fanoušky i rodinu a chtěla jsem ji vyjádřit road tripem, že život je nějaká cesta a nikdy nevíme, jak skončí, a to překvapení se objeví v tom klipu,“ přidala trochu tajemna.
„Byl to takový výlet, ale vlastně jsem tam nebyla tak úplně sama. Je tam i speciální host, který bude se mnou na koncertě,“ přidala úsměvnou narážku na své těhotenství.
Výkon na vystoupení ale neutrpí, ujišťuje: „Nebojte se, koncert bude a dám tam 2000 procent toho, co na koncertě dávám. Všechno je tak, jak má být, a bylo to přirozeně.“
Řeč přišla i na věk – Olze je 44 let, což je na rodičovství přeci jen celkem nezvyklé číslo. Sama zpěvačka ale ale s úsměvem dodává, že vlastně jen pokračuje v rodinné tradici: „Moje maminka měla moji sestřičku ve 46 letech, takže já jsem pořád oproti ní ještě mladá maminka.“