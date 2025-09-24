Dnes je středa 24. září 2025., Svátek má Jaromír
Počasí dnes 12°C Slabý déšť

Úplně první Česká Miss se stáhla do ústraní bez sociálních sítí: "Dnešní svět je nemocný"

24. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Úplně první Česká Miss se stáhla do ústraní bez sociálních sítí: "Dnešní svět je nemocný"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Vítězka prvního ročníku slavné soutěže krásy nedá dopustit na soukromí a nehodlá na tom nic měnit.

Od prvního ročníku slavné soutěže krásy Česká Miss uběhlo už dvacet let. A právě na oslavu u příležitosti kulatého výročí dorazila i dáma, kterou jsme si navykli ve společnosti moc nevídat: Kateřina Smejkalová, vítězka úplně prvního ročníku.

„Jsem tady nejstarší, takže to už tak hezký pocit není. Ale i tak jsem moc ráda, že se tahle událost uskutečnila a mohli jsme se setkat,“ prozradila na akci pro eXtra.cz.

Nepřítomnost v českém společenském životě měla nicméně docela pádný důvod: Kateřina žila poměrně dlouho v Kanadě. Nakonec se ale rozhodla vrátit domů. 

Na modeling či světla reflektorů už nemá ani pomyšlení, pracuje raději v rodinné firmě s manželem a je jí tak dobře.

„Mám to tady ráda a myslím, že dobrodružnější část života už jsem si užila, takže teď jsem usazená tady a jsem spokojená,“ uvedla.

Moc detailů nicméně prozrazovat nechtěla: Na soukromí totiž nedá dopustit. A to tak moc, že se dokonce ani prakticky neangažuje na sociálních sítích.

„Já jsem nikdy nebyla úplně sdílná se svým soukromím a ráda bych si to tak udržela i nadále,“ prohlásila.

„Já si užívám každý den, který přijde, protože si myslím, že dnešní svět je trochu nemocný,“ dodala.

Tagy:
vítěz sociální sítě soutěž krásy
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Na věku nezáleží! Milovaná zpěvačka oznámila radostnou novinu

Následující článek

Soukup zažaloval Dopitu, k soudu nepřišel: "Nechci fotky s drogovým dealerem"

Nejnovější články