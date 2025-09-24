Úplně první Česká Miss se stáhla do ústraní bez sociálních sítí: "Dnešní svět je nemocný"
24. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Vítězka prvního ročníku slavné soutěže krásy nedá dopustit na soukromí a nehodlá na tom nic měnit.
Od prvního ročníku slavné soutěže krásy Česká Miss uběhlo už dvacet let. A právě na oslavu u příležitosti kulatého výročí dorazila i dáma, kterou jsme si navykli ve společnosti moc nevídat: Kateřina Smejkalová, vítězka úplně prvního ročníku.
„Jsem tady nejstarší, takže to už tak hezký pocit není. Ale i tak jsem moc ráda, že se tahle událost uskutečnila a mohli jsme se setkat,“ prozradila na akci pro eXtra.cz.
Nepřítomnost v českém společenském životě měla nicméně docela pádný důvod: Kateřina žila poměrně dlouho v Kanadě. Nakonec se ale rozhodla vrátit domů.
Na modeling či světla reflektorů už nemá ani pomyšlení, pracuje raději v rodinné firmě s manželem a je jí tak dobře.
„Mám to tady ráda a myslím, že dobrodružnější část života už jsem si užila, takže teď jsem usazená tady a jsem spokojená,“ uvedla.
Moc detailů nicméně prozrazovat nechtěla: Na soukromí totiž nedá dopustit. A to tak moc, že se dokonce ani prakticky neangažuje na sociálních sítích.
„Já jsem nikdy nebyla úplně sdílná se svým soukromím a ráda bych si to tak udržela i nadále,“ prohlásila.
„Já si užívám každý den, který přijde, protože si myslím, že dnešní svět je trochu nemocný,“ dodala.