Roste do krásy! Charlotte Gottová předvedla fotky z dovolené a oči přecházejí
24. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Mistrova třetí dcera už pořádně vystrkuje růžky.
Kolika slečnám a mladým dámám, které se snaží prosadit na sítích jako influencerky, nezbývá než jen sprostě závidět, když přijde na třetí dceru Karla Gotta, Charlotte Ellu Gottovou?
Charlotte dlouhé roky nezveřejnila jedinou fotografii, její profil ožil alespoň jakous takous aktivitou teprve docela nedávno a obsahuje zatím všeho všudy čtyři příspěvky...
A přesto jí sleduje nějakých 150 tisíc lidí, což je číslo, za které už by řada influencerů podepisovala podezřelá lejstra vlastní krví.
Dav zvědavý na to, jak z někdejší kouzelné dívenky vyrostla neskutečná šťabajzna, se v pondělí mohl potěšit pohledem na novou sadu fotek.
Charlotte sdílela možná trochu nesourodou směsici fotek ze zahraničí. Kde byla přesně nebo zda se vůbec jedná jen o jednu destinaci, není jisté.
A je to hlavně úplně jedno, protože je zatěžko se dívat na něco jiného než samotnou Charlotte. Však posuďte sami:
View this post on Instagram