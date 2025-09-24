Dnes je středa 24. září 2025., Svátek má Jaromír
Počasí dnes 12°C Slabý déšť

Roste do krásy! Charlotte Gottová předvedla fotky z dovolené a oči přecházejí

24. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Roste do krásy! Charlotte Gottová předvedla fotky z dovolené a oči přecházejí
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Mistrova třetí dcera už pořádně vystrkuje růžky.

Kolika slečnám a mladým dámám, které se snaží prosadit na sítích jako influencerky, nezbývá než jen sprostě závidět, když přijde na třetí dceru Karla Gotta, Charlotte Ellu Gottovou?

Charlotte dlouhé roky nezveřejnila jedinou fotografii, její profil ožil alespoň jakous takous aktivitou teprve docela nedávno a obsahuje zatím všeho všudy čtyři příspěvky...

A přesto jí sleduje nějakých 150 tisíc lidí, což je číslo, za které už by řada influencerů podepisovala podezřelá lejstra vlastní krví.

Dav zvědavý na to, jak z někdejší kouzelné dívenky vyrostla neskutečná šťabajzna, se v pondělí mohl potěšit pohledem na novou sadu fotek.

Charlotte sdílela možná trochu nesourodou směsici fotek ze zahraničí. Kde byla přesně nebo zda se vůbec jedná jen o jednu destinaci, není jisté.

A je to hlavně úplně jedno, protože je zatěžko se dívat na něco jiného než samotnou Charlotte. Však posuďte sami:

Tagy:
Dovolená fotky krása
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Důchodci mají nárok na očkování a vyšetření zdarma – tohle můžete chtít

Následující článek

Na věku nezáleží! Milovaná zpěvačka oznámila radostnou novinu

Nejnovější články