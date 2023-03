Na Ukrajině padl český dobrovolník, jde o druhý případ za rok

O víkendu na Ukrajině padl český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. Informaci webu Blesk.cz dnes ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle informací resortu jde o druhý takový případ za poslední rok. První Čech přišel při bojích s ruskou armádou v Donbasu o život podle dostupných informací loni v červnu.

„Konflikty bohužel ztráty přinášejí, ale každá individuální ztráta je velice těžká. Rád bych vyjádřil soustrast rodině toho člověka, je mi to velice líto,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci prezident Petr Pavel. „Myslím, že dokud konflikt neskončí, tak podobné zprávy budeme dostávat. I proto bychom se měli snažit, aby skončil co nejdřív,“ dodal.

Červnovou obětí byl podle informací ze sociálních sítí muž z Třebíče. Česká televize tehdy uvedla, že zemřel po zásahu minometným granátem, na Ukrajině působil několik měsíců.

Na Donbasu byl nedávno také vážně zraněn český dobrovolník, který v rámci projektu Phoenix pomáhá na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. Zasáhl ho šrapnel, uvedli zástupci Phoenixu na sociálních sítích.

Jeho stav je podle nich stabilizovaný, zranění jsou ale vážná. Řeší proto jeho převoz do Česka. Ministerstvo zahraničí ale v neděli ČTK sdělilo, že aktuální zdravotní stav zraněného jeho převoz do vlasti neumožňuje.

Státy EU se shodly na společném financování a nákupech munice pro Kyjev

Státy Evropské unie se dnes shodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu, které se při obraně proti ruské agresi nedostává zejména dělostřelecké munice. Novinářům to dnes sdělilo několik unijních ministrů obrany, kteří během odpoledne spolu s ministry zahraničí oficiálně stvrdí dosaženou dohodu. Unie má na jejím základě uvolnit dvě miliardy eur (48 miliard korun) na nákupy munice a dodat Kyjevu milion dělostřeleckých granátů.

„Zbývá dořešit ještě mnoho detailů, ale nejdůležitější pro mě je, že jsme úspěšně dotáhli jednání. To dokazuje jednu věc: kde je vůle, cesta se najde,“ řekl novinářům estonský ministr obrany Hanno Pevkur před odpolední části ministerského jednání. Milion kusů dělostřelecké munice by podle něj unie měla Ukrajině dodat do roka. Podle jeho německého kolegy Borise Pistoriuse by podstatná část dodávek měla být v zemi napadené Ruskem ještě letos.

Ministři budou během druhé části schůzky jednat o podrobnostech předběžně schváleného plánu, na jehož základě by z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF) po sérii půlmiliardových plateb za zbraně pro Ukrajinu měly putovat dvě miliardy na munici. První miliarda má uhradit náklady zemím, které budou schopny z vlastních zásob rychle dodat Kyjevu dělostřeleckou munici, druhá má pak posloužit na společné nákupy munice nové. Většina zemí včetně Česka již před jednáním plán podporovala. Německo a některé další země však dávaly najevo, že by místo společných nákupů mohly dát přednost vlastní cestě. Pistorius dnes prohlásil, že Berlín umožní ve svých smlouvách se zbrojovkami účast i dalším zemím v zájmu urychlení dodávek Ukrajině.