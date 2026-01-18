Na Srí Lance byl nalezen vzácný fialový safír, největší svého druhu
18. 1. 2026 – 8:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V hlavním městě Srí Lanky byl představen vzácný fialový safír o hmotnosti 3563 karátů.
Kulatý drahokam s názvem Star of Pure Land (Hvězda čisté země) je podle odborníků největším dosud zdokumentovaným přírodním safírem tohoto druhu. Jeho hodnota se odhaduje na 300 až 400 milionů USD (6,3 až 8,4 miliardy Kč), napsala agentura AP.
Kámen kulatého tvaru vyniká vzácným optickým jevem zvaným asterismus – na jeho povrchu se při dopadu světla objevuje hvězda se šesti paprsky. Právě tato vlastnost ho podle odborníků odlišuje od ostatních kamenů.
Safír patří skupině anonymních majitelů, kteří své jméno z bezpečnostních důvodů nezveřejnili. Kámen byl nalezen v roce 2023 poblíž města Ratnapura přezdívaného město drahokamů, neboť je proslulé těžbou vzácných kamenů. Původně byl zakoupen spolu s dalšími drahokamy, až později si majitelé uvědomili jeho výjimečnost a nechali jej ověřit ve dvou nezávislých certifikovaných laboratořích.
Srílanské safíry jsou dlouhodobě ceněny pro svou jedinečnou barvu, čistotu a lesk.