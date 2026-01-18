Lunární horoskop na 18. ledna: Nedělní konstelace varuje před vlivem stresu na vaše orgány
18. 1. 2026 – 6:44 | Magazín | Natálie Kozak
Neděle 18. ledna přináší jeden z nejsilnějších okamžiků pro váš vnitřní růst. Novoluní v disciplinovaném Kozorohu otevírá bránu k očistě mysli a budování nové budoucnosti. Zjistěte, proč je tentokrát ticho důležitější než slova a jak vám křišťál může pomoci udržet jasný směr.
Neděle 18. ledna se nese ve znamení jednoho z nejdůležitějších astronomických a astrologických bodů měsíce- novoluní. Luna se nachází v ambiciózním, ale disciplinovaném Kozorohu a prochází přechodem mezi 29., 30. a 1. lunárním dnem. Je to čas, kdy se starý cyklus uzavírá, aby uvolnil místo novým začátkům.
Čas pro vnitřní práci a čistou mysl
Den novoluní je tradičně časem klidu a introspekce. Místo abyste svou energii obraceli směrem ven, zaměřte se do svého nitra. Astrologické aspekty doporučují využít principy Rádža jógy- soustřeďte se na kontrolu své mysli a čištění myšlenek od balastu.
Tato neděle je ideální pro:
- Uvolňování strachů: Zbavte se toho, co vás brzdí.
- Práci s podvědomím: Napravte staré vzorce chování, které vám již neslouží.
- Plánování budoucnosti: Právě v tichu novoluní se rodí ty nejstabilnější vize.
- Rozvoj vůle: Kozoroh vám dodá potřebnou vytrvalost.
Na co si dát pozor?
Tento den není nakloněn bouřlivým emocím ani skupinovým aktivitám. Raději se vyhněte hlubokým citovým konfrontacím a týmové práci, která by vás mohla zbytečně vyčerpat.
Varování před alkoholem: V den novoluní je i minimální dávka alkoholu velmi riziková. Dochází k „zašpinění“ myšlenek a ztrátě sebekontroly, jejíž následky můžete pociťovat téměř celý následující měsíc. Udržte si jasnou hlavu.
Zdraví a tělo
Z lékařského hlediska je dnešek náročnější. Dochází k tzv. „zhutňování“ vnitřních orgánů. Pokud nedokážete kontrolovat negativní myšlenky a stres, může se to projevit na fyzické úrovni, zejména tendencí k tvorbě ledvinových či žlučových kamenů. Snažte se o uvolnění a vnitřní klid.
- Tip pro harmonizaci: Pokud máte doma šperky z křišťálu, vezměte si je dnes na sebe. Pomohou vám udržet čistotu vašich nápadů a ochránit vaši mysl před negativními vlivy.