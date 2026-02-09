Na Mnichovské bezpečností konferenci zastoupí ČR prezident Pavel, pojedou i Macinka a Zůna
9. 2. 2026 – 17:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel.
Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda dnes schvalovala technické zabezpečení cesty.
Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu o Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Na dotaz ohledně možného setkání s Pavlem v Mnichově Macinka dnes řekl, že tam jede kvůli jednáním se zahraničními partnery. Vyhledávat prezidenta tam nebude, dodal.
Za nejednotnost názorů k některým zahraničněpolitickým záležitostem, zejména související s agresí Ruska vůči Ukrajině, a za neexistenci sladění postojů s prezidentem kritizoval koalici předseda opoziční ODS Martin Kupka. Bezpečnostní konference je podle něj příležitostí pro neformální jednání, například i v obchodní rovině pro český obranný průmysl. "V tomto směru srozumitelný pohled vlády vždycky hraje důležitou roli. A teď bude Česká republika vystupovat nesrozumitelně. Je to škoda - a je to primárně odpovědnost Andreje Babiše jako premiéra, že není schopen se svými ministry sladit postup," řekl novinářům Kupka.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení ČR členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.