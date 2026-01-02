Na co zemřel Pavel Nečas: Záchranáři odhalili příčinu
2. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Nečekaný odchod slavného herce krutě zasáhl přátele, kolegy i veřejnost.
Některým zprávám se věří tak těžko, že lidi automaticky předpokládají, že musí jít o smyšlenou nepravdu. Přesně tak reagovala celá řada lidí, když včera vyšlo najevo, že z ničeho nic zemřel slavný herec Pavel Nečas.
Zpráva se ale nakonec bohužel ukázala jako pravdivá: Nečas naprosto bez jakýchkoliv varovných příznaků či jiných problémů zemřel na Silvestra dopoledne.
I přesto nemohli kolegové, přátelé i fanoušci uvěřit šokující zprávě. A všichni se sborově ptali: Co se stalo? A proč?
Co se přesně přihodilo, nakonec vypátral Blesk, který cituje informace od pražské záchranné služby, která bohužel neúspěšně bojovala o hercův život.
„Ve středu večer jsme zasahovali u muže kolem 60 let, který měl náhlou zástavu oběhu. Do příjezdu záchranné služby mu byla po celou dobu poskytována asistovaná první pomoc po telefonu. Ani následně, po třicetiminutové resuscitaci, se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ uvedl mluvčí záchranářů Karel Kris.